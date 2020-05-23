隨母旅遊土耳其染疫 5歲女童住院58天出院了

5歲確診女童住院58天終於3採陰出院，院方佈置她最愛的冰雪奇緣蛋糕和禮物慶祝。（記者蔡淑媛翻攝）

2020-05-23 23:54:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名5歲女童在3月與媽媽到土耳其員工旅遊染上武漢肺炎（新型冠狀病毒病、COVID-19），住院長達58天，期間20多次PCR檢驗陰陽反覆，上週終於3採陰，與一路陪伴隔離的爸爸出院了，收治的部立台中醫院特地準備她最愛的冰雪奇緣蛋糕與禮物慶祝歡送，母女相擁，一家團聚回家。

小女童主治醫師小兒科主任陳敏恭歡送小女童步出負壓隔離病時激動說「很開心！終於等到這一刻」女孩很勇敢面對治療與檢驗，很欣慰她一切健康，而且還長高了！小女童媽媽早早等在病房外，一看到女兒，立刻上前大大擁抱，緊抱女兒高興得哭了。

小女童為3月中旬與媽媽到土耳其旅遊，返台後居家隔離2天後出現發燒症狀，通報1922後收治負壓隔離病房採檢確診，剛到院時發燒38度多、咳嗽等輕微上呼吸症狀，3天左右就症狀消失，活動力不錯，不過採檢一直陰陽反覆，經過20多次採檢終於3採陰出院。

女童媽媽在女兒確診後持續居家隔離，由爸爸向公司請假陪同入院照顧，父母均未感染，將近2個月時間面臨女兒檢驗結果陰陽反覆，備受心理煎熬，仍堅強照顧女兒，上週帶著女兒、揹著家當出院，爸爸的耐心與毅力讓院方感動佩服。

女童住院期間很乖巧，即使不能外出，只能待在病房裡，仍然很聽話，透過視訊與媽媽和親友連絡，陳敏恭說，兒童長期住院，家長也在病房不能外出，都承受很大的壓力，心理師介入照護與支持、營養師也特別為孩子設計餐點。

尤其女童長期在室內，透過窗戶可曬到太陽，但無法外出或開窗，陳敏恭特別叮嚀維持孩子要規律生活作習，絕對不能日夜顛倒，也要有足夠的運動，院方送進跳繩、兒童飛鏢、和圖畫，給女童運動、畫畫，照顧的爸爸陪女兒安排不同作習時間，讀書、運動、畫畫和作操。

台中醫院歡送女童出院，在隔離病房外用她最喜歡的公主佈置，並準備蛋糕禮物，恭禧她以勇氣和力量，在家人的支持戰勝病毒，迎接病房外的太陽。

5歲確診女童住院58天終於3採陰出院，開心與一路陪同照顧的爸爸返家。（記者蔡淑媛翻攝）

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