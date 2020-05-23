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為防疫半個月沒回家 孩子們為護理師媽媽洗腳獻花

防疫護理師媽媽們開心接受孩子的獻花感謝。（記者蔡淑媛攝）

防疫護理師媽媽們開心接受孩子的獻花感謝。（記者蔡淑媛攝）

2020-05-23 19:48:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「媽媽您辛苦了！」從農曆春節前爆發武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病、COVID-19）迄今1百多天，近日疫情趨緩，部立台中醫院是台中市責任隔離醫院，疫情最緊張時曾收治20名確診病例滿床，護理師防疫早出晚歸甚至半個月無法回家，5月是母親節也是護理師節的月份，院方今天特別安排洗腳活動，護理師們的大小孩子一起為辛苦的護理師媽媽洗腳、送上康乃馨慰勞，場面溫馨。

邱姓感管護理師由16歲的女兒幫忙洗腳，充滿欣慰，疫情期間她在除夕就被召回醫院，忙到曾經半個月沒回家，擔任警察的丈夫也協助防疫工作忙碌，女兒只能住校，母女將近1個月無法見，兩人只能電話視訊，看到女兒就不捨得哭了，女兒也在念護專覺的媽媽防疫、照顧病人很厲害，以後要跟媽媽一樣當護理師。

邱姓感管師防疫期間不但要進負壓隔離病房照護患皷，曾經一天要包裝40多個武漢肺炎檢體，由醫師採檢後，她全副武裝穿著隔離衣要仔細檢查、分類，經常忙碌到半夜，也曾走過SARS疫情，經過今年疫情，她說「很辛苦！很值得」，認為這是份內的工作。

李姓護理師也負責院感控管理，一雙女兒分別8歲、6歲，她在大年初一被召回醫院工作，她笑說從此媽媽身分就轉移到丈夫身上，她則奉獻給醫院，從院內感控規畫、防疫流程及動線都忙得不可開交，每日早出晚歸，孩子也幾乎看不到媽媽，女兒直說好想媽媽。

近日疫情趨緩，護理師對於防疫仍不敢鬆懈，台中醫院為辛苦的護理師媽媽們安排感恩活動，孩子們獻上康乃馨並第一次為媽媽洗腳加馬殺雞，讓媽媽備感辛慰。台中醫院副院長林紹雯說，疫情多一百多日病醫護站在前線，很多醫護媽媽無法準時下班回家，為了防疫也只能家人孩子保持距離，透過五月護師節感恩月，謝謝他們。

台中醫院舉辦感恩活動，20多名護理師媽媽接受孩子的獻花與感謝，非常開心感動。（記者蔡淑媛攝）

台中醫院舉辦感恩活動，20多名護理師媽媽接受孩子的獻花與感謝，非常開心感動。（記者蔡淑媛攝）

孩子為護理師媽媽洗腳，謝謝媽媽防疫辛苦，讓媽媽很感動。（記者蔡淑媛攝）

孩子為護理師媽媽洗腳，謝謝媽媽防疫辛苦，讓媽媽很感動。（記者蔡淑媛攝）

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