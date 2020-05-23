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首頁　>　臺中市

網揪團摩鐵辦「國中生交配派對」 警方埋伏結局超傻眼

近期臉書出現一則「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」揪團活動，今明（23、24日）兩天在台中精品汽車旅館舉辦。台中警方今上午前往臨檢，證實是一則「假訊息」，但為求慎重晚上還會再去臨檢一次，也將究辦PO文者。（圖擷取自臉書）

近期臉書出現一則「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」揪團活動，今明（23、24日）兩天在台中精品汽車旅館舉辦。台中警方今上午前往臨檢，證實是一則「假訊息」，但為求慎重晚上還會再去臨檢一次，也將究辦PO文者。（圖擷取自臉書）

2020-05-23 19:44:46

〔即時新聞／綜合報導〕近期臉書出現一則「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」揪團活動，今明（23、24日）兩天在台中精品汽車旅館舉辦，男生需繳2萬元入場費，女生免費，吸引458人按下「有興趣」。台中警方今上午前往臨檢，證實是一則「假訊息」，但為求慎重晚上還會再去臨檢一次，也將究辦PO文者。

綜合媒體報導，近日臉書張貼一則活動訊息，內容為「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」，開趴地點位在台中市西屯區一家汽車旅館，活動時間是23、24日兩天，參加者須自備「COSPLAY服裝」，男生入場費2萬，女生免費，超過5百人表明「有興趣」，近3百人願意參加。

對此，台中市警第六分局西屯派出所接獲訊息後，今天上午即派員前往臨檢，現場並沒有發現任何穿著「COSPLAY服裝」的人，最大間房型僅仍容納4人，證實此為「假消息」；警方詢問業者得知，今天並沒有接獲團體訂房電話，業者也強調不可能同意舉辦該活動。

警方為求慎重晚上會再到該汽車旅館臨檢，針對亂PO假訊息的人，也會以散布或引誘未成年犯罪等罪嫌嚴辦。

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