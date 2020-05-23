為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

中市國光路地下道明年底填平 議員嫌慢：南區是細漢？

去年有汽車行經國光路地下道險遭滅頂，市議員鄭功進要求市府加快填平工程。（記者黃鐘山攝）

去年有汽車行經國光路地下道險遭滅頂，市議員鄭功進要求市府加快填平工程。（記者黃鐘山攝）

2020-05-23 15:50:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化通車，台中市政府啟動5處地下道填平工程，預計明年底全數完工。市議員鄭功進今（23）日批評，南區五權路及國光路地下道常發生交通事故，遇強降雨又淹成大水池，卻要拖到明年底才能完成，難道南區是細漢？市府回應，2處地下道納入同一標案，盼降低用路人不便。

台中鐵路高架化通車，實施都市縫合，沿線23處地下道填平。其中，交通部鐵道局負責18處，市府辦理圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等5處，工程採2標案辦理，第一標圓環北路、太原路、建成路預計明年4月完工，第二標國光路及五權路，五權路明年2月完工，國光路明年底完工。

鄭功進指出，南區五權路及國光路地下道，平時不僅常因行車的視線死角，造成交通事故，每次致災性強降雨，又淹成天然的大水池，用路人必需繞道而行。兩個相距不到1公里的地下道，擠在第二標施工，拖到明年底才能完成，還得承擔2個汛期的風險，難道南區民眾是次等市民？

鄭功進強調，市府聲稱施工會以最低影響為原則，但近年來極端氣候帶來的強降雨，常造成地下道淹水，行經車輛突然拋錨、車輛嚴重回堵。去年的5月暴雨，國光路地下道即淹成大水池，3輛汽車險遭滅頂。南區民眾無法接受明年底才能完成，要求分不同標案施工，加快進行填平工程。

市府建設局表示，以往地下道填平工程採封閉方進行，對交通衝擊大，尤其國光路、五權路距離相近，工程又涉及建國南北路陸橋拆除，國光路、五權路如同時施工，交通將受影響；分開招標如由不同廠商得標，將再增加施工介面，因此評估後將兩處納入同一標案、分批辦理，盼降低用路人通行不便。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中太原地下道填平 西側路段提早完工通車
2020-05-03 19:12

台中太原地下道填平 西側路段提早完工通車
豐原圓環北路地下道填平開工 預計12月完工
2020-04-10 13:22

豐原圓環北路地下道填平開工 預計12月完工
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
台中圓環北路地下道填平 機車道4/10~8/9封閉
2020-04-09 11:40

台中圓環北路地下道填平 機車道4/10~8/9封閉
國光地下道填平可望如期 天然氣整壓站有地方遷移了
2020-03-20 18:08

國光地下道填平可望如期 天然氣整壓站有地方遷移了
「高雄CBD」頂級商辦 高租金報酬買氣增

「高雄CBD」頂級商辦 高租金報酬買氣增
臺中市今日熱門
2020-05-16 20:32

台中版「花閃」！草悟道花藝致敬防疫人員 成打卡熱點

2020-05-16 19:58

手機掉手溝幸遇警助撿回 台中男大生感動泛淚 影片

2020-05-17 05:30

疫情趨緩校園假日解封 一中商圈熱絡

2020-05-17 05:30

議員質疑「大車站」停擺 府市：後年招商

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播