中市國光路地下道明年底填平 議員嫌慢：南區是細漢？

去年有汽車行經國光路地下道險遭滅頂，市議員鄭功進要求市府加快填平工程。（記者黃鐘山攝）

2020-05-23 15:50:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化通車，台中市政府啟動5處地下道填平工程，預計明年底全數完工。市議員鄭功進今（23）日批評，南區五權路及國光路地下道常發生交通事故，遇強降雨又淹成大水池，卻要拖到明年底才能完成，難道南區是細漢？市府回應，2處地下道納入同一標案，盼降低用路人不便。

台中鐵路高架化通車，實施都市縫合，沿線23處地下道填平。其中，交通部鐵道局負責18處，市府辦理圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等5處，工程採2標案辦理，第一標圓環北路、太原路、建成路預計明年4月完工，第二標國光路及五權路，五權路明年2月完工，國光路明年底完工。

鄭功進指出，南區五權路及國光路地下道，平時不僅常因行車的視線死角，造成交通事故，每次致災性強降雨，又淹成天然的大水池，用路人必需繞道而行。兩個相距不到1公里的地下道，擠在第二標施工，拖到明年底才能完成，還得承擔2個汛期的風險，難道南區民眾是次等市民？

鄭功進強調，市府聲稱施工會以最低影響為原則，但近年來極端氣候帶來的強降雨，常造成地下道淹水，行經車輛突然拋錨、車輛嚴重回堵。去年的5月暴雨，國光路地下道即淹成大水池，3輛汽車險遭滅頂。南區民眾無法接受明年底才能完成，要求分不同標案施工，加快進行填平工程。

市府建設局表示，以往地下道填平工程採封閉方進行，對交通衝擊大，尤其國光路、五權路距離相近，工程又涉及建國南北路陸橋拆除，國光路、五權路如同時施工，交通將受影響；分開招標如由不同廠商得標，將再增加施工介面，因此評估後將兩處納入同一標案、分批辦理，盼降低用路人通行不便。

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