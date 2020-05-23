中市府列管老樹 民憂毀屋申請修剪要寫計畫還要出錢

議員何文海批市府列管受保護老樹卻未盡保護之責。（記者蔡淑媛翻攝）

2020-05-23 12:19:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中市列管受保護老樹1千多棵，卻無經費修剪，南屯中和里一棵列管珍貴老樹的榕樹因枝幹太過茂盛壓到民宅屋簷，居民深怕房子被壓垮造成傷害，市議員何文海接獲居民陳情，向市府反映但要寫修剪計畫經審議通過和農業局同意才能修剪，費用也得自付，認為不合理，農業局長蔡精強表示，受保護老樹由政府維護，會爭取經費。

台中市政府近年來推動《台中市樹木保護自治條例》積極保護全市老樹，藉由老樹健康檢查及各區公所每年定期巡查回報，掌握每株老樹的現況，也訂定了相關規則。

市議員何文海表示，接獲民眾陳情該編號0708001的受保護榕樹因枝幹太過茂盛壓到民宅屋簷，民眾深怕房子被壓垮造成人身傷害，請農業局派員修剪，農業局回覆這是受保護的老樹，如要修剪需請屋主自行寫修剪計畫，經台中市樹木保護委員會審議通過，並經農業局同意許可後才能執行，並於施作完成後2週內提報施工要項紀錄送文化局核備，且修剪費用需由屋主自行負擔。

何文海表示，這是經由農業局認定的老樹，應由農業局負責保護及修剪，現在老樹已對民宅造成損害，民眾惶恐不安，但農業局把修繕責任推給百姓，不僅要自己寫繁雜的修剪計畫還要自行吸收費用，著實不合理，今後如民宅被壓垮或傷及民眾，那該由誰負責及賠償。

農業局長蔡精強回應會檢討政策，老樹是全市民的資產，由政府應該維護，會爭取預算維護、照顧老樹。

農業局指依「台中市樹木保護自治條例第7條」規定，樹木修剪維護若超過全樹冠25%，以及造成直徑5公分以上切口時，需依規提送樹木修剪計畫，經樹木保護委員會審議通過後才可進行；對於樹木若有不當生長情況，導致民眾安全疑慮，將檢討列管保護的適宜性，兼顧樹木保護與居家安全。

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