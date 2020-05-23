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險釀憾事 斗潭路南勢溪過水路橋將裝柵欄、新建橋梁後天動工

斗潭路南勢溪過水路橋水位高漲。（記者張軒哲翻攝）

斗潭路南勢溪過水路橋水位高漲。（記者張軒哲翻攝）

2020-05-23 12:07:02

〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿區斗潭路、南勢溪（聖安宮）旁，有一座過水路橋，今年3月10日清晨，有一名高中生行經此路段，因天色昏暗、誤判路況，意外墜入溪道中，所幸自行游泳上岸未釀成憾事；據此台中市議會副議長顏莉敏在雨季會勘指出，市府規劃新闢一座長度約80公尺、寬度6.5公尺的橋樑橫跨南勢溪，預計工程預算1290萬元，後天將舉辦動工儀式。

這條便道寬度僅約3公尺，加上若遇上大雨，南勢溪水位勢必會上升，淹沒該便道，仍然可能造成用路危險，顏莉敏與前立委顏寬恒多次會勘，顏莉敏向市府要求若要保留既有便道，則必須在該處增設相關警示設備、加裝護欄，且一定要配合自動化裝置使用，因為過去該過水路橋也有裝設柵欄，但必須透過人工方式啟用，經常緩不濟急，人員無法全天候有效控制柵欄升降，所以才釀成人員墜溪的意外。

顏莉敏召集建設局新建工程處、沙鹿區公所、龍井區公所、沙鹿分駐所及龍井分駐所等相關單位現場會勘。建設局也同意在該便道增設警示標誌，並加裝柵欄，配合自動水位自動感測裝置，只要水位超過一定高度，柵欄就會自動放下，禁止民眾通行；顏莉敏表示本橋梁開工在即，也要特別提醒民眾，行經該便道時必須特別注意路況，避免發生意外。

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