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時力民調 徐永明：罷韓通過機率蠻高

時代力量黨主席徐永明表示，時代力量民調顯示，罷韓成功機率高。（記者蘇金鳳攝）

時代力量黨主席徐永明表示，時代力量民調顯示，罷韓成功機率高。（記者蘇金鳳攝）

2020-05-23 12:12:43

［記者蘇金鳳／台中報導］對於罷韓是否成功，時代力量主席徐永明今天受訪表示，時代力量做了第二份民調，將會週一公佈，目前民調看起來，罷韓的通過性機率蠻高，比較大困擾是很多高雄市民不曉得投開票所在那，顯然有些變動，因此要注意到投票程序是否會影響到民眾的投票意願。

同時，徐永明也強調，如果罷韓成功之後補選，民進黨若推出行政院副院長陳其邁，時代力量立場會傾向支持，如果不是，是否恢復二個立場，首先要看弊案是否能堅持追查下去，其次持續恢復高雄第二城市光榮感，是高雄市民蠻關心的。

罷免韓國瑜將在6月6日將在高雄舉行，罷韓是否成功，成為全國關注的焦點，時代力量主席徐永明今天在台中黨部舉行與「黨主席有約」的活動，受訪時表示，根據時代力量自行做的民調顯示，罷韓很可能會成功。

徐永明表示，在問卷中問高雄市民對罷韓通過機率看法如何，結果是蠻高的，因此在沒有意外下，罷韓可能順利通過，但發現很多高雄市民不知道投開票所在那，因為有些是跟上次立委投票不一樣，投票程序的干擾及變化可能會是一個影響，之前發現不管是道歉還是呼籲支持者不要出來投票，對罷韓的支持度影響不大，主要投票程序比較要注意到，就是投開票所在哪，是否會干擾到民眾投票意願。

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