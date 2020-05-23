為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

人體酒測器？色狼假冒警察 對女移工「喇舌酒測」

陳男假冒警察攔檢女移工，對女移工「喇舌酒測」。圖為真正攔檢酒測畫面。（記者張瑞楨翻攝）

陳男假冒警察攔檢女移工，對女移工「喇舌酒測」。圖為真正攔檢酒測畫面。（記者張瑞楨翻攝）

2020-05-23 11:12:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市無前科的陳姓男子，專挑弱勢的女性外籍移工欺負，伸鹹豬手襲胸之外，他還在去年5月間，假冒警察攔檢騎電動車的女移工，要女移工「閉上眼睛」接受酒駕，他先用手電筒照射女移工口腔，突然對女移工「喇舌」（舌吻），去年8月間，他還曾尾隨女移工進入教堂，在被視為聖潔的教堂內，對女移工襲胸，法院審理時，他坦承犯行，也願意賠償，台中地院認為他有悔悟之意，雖依強制猥褻、性騷擾罪各判徒刑1年1月與拘役70日，但給他宣告緩刑，不必入獄。

台中市陳姓男子在去年（2019年）5月25日晚間，騎機車尾隨外籍女移工瑪麗（化名），至瑪麗位於潭子區的宿舍前，將瑪麗攔下後，謊稱自己是警察，以瑪麗騎電動車沒戴安全帽為由，要對瑪麗實施酒測，還要求瑪麗「閉上眼睛」，他再用手電筒照射瑪麗的口腔，突然對瑪麗「喇舌」（舌吻），瑪麗嚇得想逃入宿舍，陳男卻又強拉住手臂，伸出鹹豬手襲胸後，騎機車逕自離去。

去年8月1日晚間，陳男再度找女移工洩慾，於潭子區一間教堂外，向菲律賓女移工米雪兒（化名）假裝問路，米雪兒聽不懂，陳男竟尾隨進入教堂，趁米雪兒更衣時強抓胸部，拉住肩膀與腰部強制猥褻得逞。

同年月19日上午，又在教會前，對女移工卡拉（化名）伸手襲胸，卡拉當場嚇得尖叫大哭，陳男則騎機車逃逸。

11月6日上午在中市一家超商前，向菲律賓移工羅娜（化名）搭訕，假裝要幫羅娜按摩，趁機撫摸胸部得逞。

台中地院審理時，陳男坦承犯行，法官認為他同時觸犯僭行公務員職權罪1次，強制猥褻罪2次，以及性騷擾2次，利用女移工的語言障礙，身處弱勢而欺侮，不過，考量他有和解之意，已經與一名被害人和解，另3人則已經出境，雖無法和解，但能顯示陳男有悔意，強制猥褻部分判刑1年1月，性騷擾部分判刑70日，宣告緩刑4年，應參加2場法治教育課程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大學生4度伸鹹豬手 圖書館上演A片「癡漢」劇情
2020-05-20 11:58

大學生4度伸鹹豬手 圖書館上演A片「癡漢」劇情
痴漢捷運上伸鹹豬手 勇敢正妹報警逮狼
2020-05-19 12:13

痴漢捷運上伸鹹豬手 勇敢正妹報警逮狼
搶！500萬勤學專案 筆電現省1萬

搶！500萬勤學專案 筆電現省1萬
大學光學老總被控捏胸性騒 判刑4月定讞
2020-05-19 10:49

大學光學老總被控捏胸性騒 判刑4月定讞
女保險區經理遭上司性騷離職 月薪13萬慘剩2萬多怒求償
2020-05-14 18:31

女保險區經理遭上司性騷離職 月薪13萬慘剩2萬多怒求償
「高雄CBD」頂級商辦 高租金報酬買氣增

「高雄CBD」頂級商辦 高租金報酬買氣增
臺中市今日熱門
2020-05-16 12:58

狂！賓士小黃運將爬車頂耍雙球討賞 警：違規停車要罰 影片

2020-05-16 12:53

蔡易餘提案、時力曾連署 陳椒華：由台灣人民自決才是好方向 影片

2020-05-16 13:14

會考數學科上午考完 考生喊難：計算也太多了吧

2020-05-16 13:24

會考用餐加紙隔板 考生覺得有「PIZZA味」

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播