人體酒測器？色狼假冒警察 對女移工「喇舌酒測」

陳男假冒警察攔檢女移工，對女移工「喇舌酒測」。圖為真正攔檢酒測畫面。（記者張瑞楨翻攝）

2020-05-23 11:12:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市無前科的陳姓男子，專挑弱勢的女性外籍移工欺負，伸鹹豬手襲胸之外，他還在去年5月間，假冒警察攔檢騎電動車的女移工，要女移工「閉上眼睛」接受酒駕，他先用手電筒照射女移工口腔，突然對女移工「喇舌」（舌吻），去年8月間，他還曾尾隨女移工進入教堂，在被視為聖潔的教堂內，對女移工襲胸，法院審理時，他坦承犯行，也願意賠償，台中地院認為他有悔悟之意，雖依強制猥褻、性騷擾罪各判徒刑1年1月與拘役70日，但給他宣告緩刑，不必入獄。

台中市陳姓男子在去年（2019年）5月25日晚間，騎機車尾隨外籍女移工瑪麗（化名），至瑪麗位於潭子區的宿舍前，將瑪麗攔下後，謊稱自己是警察，以瑪麗騎電動車沒戴安全帽為由，要對瑪麗實施酒測，還要求瑪麗「閉上眼睛」，他再用手電筒照射瑪麗的口腔，突然對瑪麗「喇舌」（舌吻），瑪麗嚇得想逃入宿舍，陳男卻又強拉住手臂，伸出鹹豬手襲胸後，騎機車逕自離去。

去年8月1日晚間，陳男再度找女移工洩慾，於潭子區一間教堂外，向菲律賓女移工米雪兒（化名）假裝問路，米雪兒聽不懂，陳男竟尾隨進入教堂，趁米雪兒更衣時強抓胸部，拉住肩膀與腰部強制猥褻得逞。

同年月19日上午，又在教會前，對女移工卡拉（化名）伸手襲胸，卡拉當場嚇得尖叫大哭，陳男則騎機車逃逸。

11月6日上午在中市一家超商前，向菲律賓移工羅娜（化名）搭訕，假裝要幫羅娜按摩，趁機撫摸胸部得逞。

台中地院審理時，陳男坦承犯行，法官認為他同時觸犯僭行公務員職權罪1次，強制猥褻罪2次，以及性騷擾2次，利用女移工的語言障礙，身處弱勢而欺侮，不過，考量他有和解之意，已經與一名被害人和解，另3人則已經出境，雖無法和解，但能顯示陳男有悔意，強制猥褻部分判刑1年1月，性騷擾部分判刑70日，宣告緩刑4年，應參加2場法治教育課程。

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