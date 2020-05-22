為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

破紀錄！台中一中校長遴選難產 近日將「全國海選」

台中一中校長遴選，破紀錄未如期選出新校長。（資料照）

台中一中校長遴選，破紀錄未如期選出新校長。（資料照）

2020-05-22 20:17:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕備受矚目的台中一中校長遴選，台中家商校長林怡慧、霧峰農工校長江耀宗報名競逐。台中市立高級中等學校校長遴選委員會今（22）日決議，破紀錄未如期選出新校長。市府教育局公告「出缺」，新校長將從市內擇才外擴到「全國海選」，預定6月25日辦理遴選。

台中一中現任校長陳木柱2任8年屆滿，今年8月1日退休。市府教育局辦理校長遴選作業，台中家商校長林怡慧及霧峰農工校長江耀宗提出申請。台中一中教師會上週五進行新校長投票，結果絕大多數教師選擇「兩者均不支持」，當時教育界即臆測，台中一中校長遴選恐「難產」。

台中市立高級中等學校校長遴選委員會22日召開第2次會議，教育局隨即公告校長遴選結果，台中家商校長由現任東勢高工校長劉福鎔出任，東勢高工校長由現任中港高中校長周文松出任，台中一中校長「列入下次出缺學校」。

教育局指出，依教育人員任用條例規定，曾任高中教師5年以上且具3年行政資歷或曾任各級學校教師7年且擔任高中教師3年以上者及高中2年以上行政資歷者等即具高中校長資格，能參與高中校長遴選。

教育局表示，有關台中一中新任校長遴選，報名分現職校長組及教育人員組，將在近期公告新任校長遴選簡章，簡章公告後，依簡章規定儘速辦理，全力維護學生權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
校排掉300名外 棒球小子「九局下」拚上台大
2020-05-09 05:30

校排掉300名外 棒球小子「九局下」拚上台大
台大申請放榜 台中一中11人攻進台大醫科比去年增9人
2020-05-08 15:41

台大申請放榜 台中一中11人攻進台大醫科比去年增9人
Ella上課重口味 大聊私密事好享受

Ella上課重口味 大聊私密事好享受
確診官兵曾到廁所 一中商圈商場復業後變這樣…
2020-04-25 08:31

確診官兵曾到廁所 一中商圈商場復業後變這樣…
一中美術週呼應共同抗疫 陳時中、陳木柱變身門神
2020-04-24 12:43

一中美術週呼應共同抗疫 陳時中、陳木柱變身門神
投資新手翻身趁現在

投資新手翻身趁現在
語資班竟藏電腦高手！科技監測體溫 助中一中省下2/3時間
2020-04-08 19:42

語資班竟藏電腦高手！科技監測體溫 助中一中省下2/3時間
臺中市今日熱門
2020-05-16 09:42

疫情趨緩顧客回流 逢甲夜市名店湧排隊人潮

2020-05-16 05:30

台中／未減量恐停運？ 社區憂爆垃圾危機

2020-05-16 05:30

台中／大安媽祖園區蓋雕像 議會決議付委審查

2020-05-16 05:30

台中／千年茄苳樹中樹傳奇 烏日盼列景點

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播