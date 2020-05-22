破紀錄！台中一中校長遴選難產 近日將「全國海選」

台中一中校長遴選，破紀錄未如期選出新校長。（資料照）

2020-05-22 20:17:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕備受矚目的台中一中校長遴選，台中家商校長林怡慧、霧峰農工校長江耀宗報名競逐。台中市立高級中等學校校長遴選委員會今（22）日決議，破紀錄未如期選出新校長。市府教育局公告「出缺」，新校長將從市內擇才外擴到「全國海選」，預定6月25日辦理遴選。

台中一中現任校長陳木柱2任8年屆滿，今年8月1日退休。市府教育局辦理校長遴選作業，台中家商校長林怡慧及霧峰農工校長江耀宗提出申請。台中一中教師會上週五進行新校長投票，結果絕大多數教師選擇「兩者均不支持」，當時教育界即臆測，台中一中校長遴選恐「難產」。

台中市立高級中等學校校長遴選委員會22日召開第2次會議，教育局隨即公告校長遴選結果，台中家商校長由現任東勢高工校長劉福鎔出任，東勢高工校長由現任中港高中校長周文松出任，台中一中校長「列入下次出缺學校」。

教育局指出，依教育人員任用條例規定，曾任高中教師5年以上且具3年行政資歷或曾任各級學校教師7年且擔任高中教師3年以上者及高中2年以上行政資歷者等即具高中校長資格，能參與高中校長遴選。

教育局表示，有關台中一中新任校長遴選，報名分現職校長組及教育人員組，將在近期公告新任校長遴選簡章，簡章公告後，依簡章規定儘速辦理，全力維護學生權益。

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