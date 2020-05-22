中捷綠線延伸線擬新增一站 連接彰化鐵路金馬站

台中捷運綠線延伸線將增設1站，連接彰化鐵路金馬站，已提送交通部審議。（台中市政府提供）

2020-05-22 19:25:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運綠線延伸線將增設1站，連接彰化鐵路金馬站，在烏彰段端點規劃由彰化市中山、金馬路口再往彰化鐵路高架化新設的金馬站延伸，新增設1站在台化廠區與台鐵及鹿港輕軌三鐵共站，增加通勤便利與中彰觀光，市府今天宣布已提送交通部審議。

交通局長葉昭甫表示，捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，已依交通部審查意見完成報告修正，昨日提送交通部審議，捷運綠線延伸線包括延伸大坑及彰化，大坑段全長2.49公里，新設2處車站；烏彰段全長6.59公里，新設5處車站。修正後總計畫工程費為266.09億，用地徵收及拆遷補償費11.39億元，總計277.48億元，其中，中央補助164.16億元、地方政府負擔113.32億元。

由於交通部108年12月13日審查決議請地方政府針對彰化段路線進一步協調整合，中市府今年初與彰化縣府再次就路線方案進行討論，並有初步共識，彰化縣府也在2月5日邀彰化市公所協商，2月底以正式公文向市府確認，將維持原路線方案並延伸至鐵路高架化金馬站續報交通部審議。

修正後報告內容，包括彰化延伸段將延長1.26公里並增設1站，工程經費增加部分則依捷運計畫申請與審查作業要點，由彰化縣府及中央分攤，以帶動彰化擴大東區都市計畫發展；而大坑段則維持原規劃內容。

另針對市議員建議大坑段應優先推動，葉昭甫強調，無論烏彰段或大坑段都為台中整體捷運路網不可或缺的關鍵角色，考量延伸線原本規模就比較小，機電系統又須與主線相容，若再分成南北段分開推動，未來工程恐招標不易，實質動工時程未必會較快。

市府表示，為讓計畫順利推動，符合市民期待，會全力爭取一次核定、同時施作，提供市民更便捷的運輸服務。

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