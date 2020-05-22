台中購物節APP挪用近千萬預算重做 議員批規避監督

台中市議員楊正中批評，台中購物節讓商家上架電商竟要額外收費，是「一頭牛剝兩層皮！」而且還挪用預算920萬重新開發APP，規避監督，更違反預算法。（記者蔡淑媛攝）

2020-05-22 18:57:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第二屆台中購物節預計7月登場，今年市府與東森、PC home兩家購物平台合作，新增網購功能，議員楊正中今天在議會質詢指出，商家上架電商竟要額外收費，「一頭牛剝兩層皮！」而且還挪用預算920萬重新開發APP，規避監督，更違反預算法。

楊正中指出，市府與去年同樣編列預算3000萬辦購物節，今年全由經發局統籌執行、發包，行銷、宣傳及網站活動等由中天電視得標，新增線上購物，但已由公務預算發包，得標廠商的服務費就應包含於工作建議書，但購物節廠商要上中天的合作購物平台，竟要額外付費，他質疑，這是「拿了人民納稅錢，還要收商家上架費」、「一頭牛剝兩層皮！」

楊正中也質問，中市府花3000萬給中天，是要中天協助台中市辦活動，還是幫電商找客戶，「這是幫廠商賺錢嗎？覺得非常不妥，有違法嫌疑！」

不收上架費 還有一家電商在談

經發局長張峯源回應，市府已與東森談妥台中市廠商不收上架費，一次2700元不用繳，這是對台中廠家優惠，而PC home正在談，他也強調，中天是幫忙台中市舉辦購物節，負責媒體行銷、民間募資與參與推動，及網站的設立，包括3萬家的實體店家參與購物節優惠，及輔導5000家業者上購物平台。

楊正中也指出，第一屆購物節，市府花費600萬開發APP做發票登錄，但今年全部砍掉重練、不沿用，還挪用4項預算共920萬來重新開發APP「台中市生活經濟資訊平台」，分別動支第一預備金200萬、108年度台中市商圈特色行銷活動業務經費120萬、中區產業推動計畫100萬，及動用「產發基金」全球智慧機械發展計畫的500萬，已經違反預算法25條「政府不得於預算外動用公款」要求審計處審查，且應重新編列加減預算，專款專用，不能規避監督。

楊正中更批，經發局將產發基金中要發展智慧機械及振興中區產業經費挪做生活資訊APP，更是扼殺中區復甦及台中智慧機械發展，

張峯源則解釋，新的APP是2.0版，延用舊APP架構；預算調整是行政官員的職責，動用計畫變更也都在經發局預算範圍內，另外，去年購物節缺失包括APP發票掃描功能不足、失敗率高，及發票累計方式等都會一逐改善。

張峯源回應第二屆台中購物節會改善去年缺失，今年購物節活動App將再優化，推出升級2.0版。（記者蔡淑媛攝）

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