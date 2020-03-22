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首頁　>　臺中市

詐團的話也信？ 提供帳戶月入3萬太夢幻 結果變夢魘...

林男將帳戶提供給誆稱是博奕公司的詐團使用，還覺得不用工作每月就有3萬元進帳實在太夢幻，結果詐團拿到他的帳戶做為人頭帳戶。（路透）

林男將帳戶提供給誆稱是博奕公司的詐團使用，還覺得不用工作每月就有3萬元進帳實在太夢幻，結果詐團拿到他的帳戶做為人頭帳戶。（路透）

2020-03-22 23:28:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子輕信網路廣告，將帳戶提供給誆稱是博奕公司的詐團使用，還覺得不用工作每月就有3萬元進帳實在太夢幻，結果詐團拿到他的帳戶做為人頭帳戶，有被害人遭詐匯款後報案，一毛未領的林男被警方通知到案送辦這才驚覺是夢魘，但為時已晚。

台中地院審結，認定林基於幫助他人實行詐欺取財的不確定故意，將帳戶存摺、提款卡及密碼等資料，提供詐騙集團成員使用，讓歹徒以詐術騙其他民眾，屬於幫助詐欺犯，犯行明確，審酌林承認犯行，全案依幫助犯詐欺取財罪，判刑2月，得易科6萬，可上訴。

台中市警方去年5月6日陸續接獲2名被害人報案，表示遭詐團以猜猜我是誰、網購交易扣款等手法詐騙，損失近10萬元，警方追查發現，2名被害人都將錢轉到43歲林姓男子的帳戶內，進一步通知到案說明時，林男否認詐騙他人，辯稱去年5月間從網路上看到「輕鬆賺錢」的廣告訊息，以手機通訊軟體聯絡後，對方佯稱是博奕公司，向林謊稱需要帳戶提供給賭客輸贏對匯使用。

至於對方並沒有告知公司名稱、地址及聯絡電話，僅告知提供帳戶的人，每10天可獲得10000元租金，每月可收入3萬元，租金會以匯款方式給付，他認為不用工作就能輕鬆進帳實在太夢幻，因此將帳戶提供給對方，對方還言明提供帳戶的第3天就可獲得第一期的租金，未料一毛錢都沒拿到先吃上官司。

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