武漢肺炎》返國潮居家檢疫者增 中市居家檢疫替代所近額滿

返國潮居家檢疫者增，中市協助無固定住所等民眾需求，設居家檢疫替代所入住近額滿。（圖：市府提供）

2020-03-22 19:46:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕考量國外武漢肺炎疫情延燒，近來返國民眾人數激增，台中市民政局指出，台中市居家檢疫人數逾3700人，中市新設居家檢疫替代所開放申請才3天，申請入住已近額滿，30房已申請入住28房；民政局長吳世瑋指出，週一起將加開第2處替代檢疫所，增90房，採1房1廳，每日收費微調到3千元，讓有需要民眾使用。

中央流行疫情指揮中心19日宣布所有入境者一律居家檢疫14天，居家檢疫民眾激增，考量部份民眾可能無固定住所，或須到台中求學、工作等，居家檢疫空間需求大幅增加，台中市19日成立台中市居家檢疫替代所，採1人1房，設單獨衛浴及空調避免傳染風險；每日收費2千元含三餐及盥洗用品，協助有需求者安心度過檢疫期。

吳世瑋指出，首個居家檢疫替代所30房20日開放申請才3天，已有28人申請入住，考量詢問者眾，已談妥第2處居家檢疫替代所，設有90房，考量居家檢疫期長達14天，為讓檢疫者有較多活動空間，不至於心情太悶，採1房1廳，也是單獨衛浴空調設施，收費微調為每日3千元，一樣含三餐及盥洗用品，週一起就能開放申請入住；未來將持續尋覓合適空間，提供有需要者使用。

吳世瑋說，有需要者可洽戶籍地或居住地區公所申請，審核通過後會通知入住；入住即發關護包及物資包，但期間不可叫餐食外送，也不能隨意外出走動，里幹事每日都將電話關懷；他強調，台中市之前共發現有57名居家檢疫者違規外出，均已通報衛生局視違規情節開罰。

此外，吳世瑋強調，由市府洽談的居家檢疫替代所均符合空間通風、消防設備合格及配合防疫措施，對於有民間旅宿業者也提供居家檢疫入住服務，市府樂觀其成，但也提醒業者務必落實防疫措施及管制，也請民眾在選擇時留意包括消防等安全措施。

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