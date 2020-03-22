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惡劣！20多桶顯影液亂扔台中山區 恐釀污染環境

太平山田路大湖巷一處山溝，遭人隨意丟棄20多桶的顯影液，部分桶子已經破損，民眾憂心污染土壤、水源。（記者陳建志翻攝）

太平山田路大湖巷一處山溝，遭人隨意丟棄20多桶的顯影液，部分桶子已經破損，民眾憂心污染土壤、水源。（記者陳建志翻攝）

2020-03-22 19:48:42

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平山田路大湖巷一處山溝，民眾近日經過時發現遭人丟棄20多桶不明液體，部分桶子已經破裂，擔心裡面是有害物質，外漏將污染土壤、水源，希望市府環保局趕緊追查、處理；市府環保局表示，日前接獲通報已派人到場察看，發現是照片、製版使用的顯影液，懷疑相關業者違法丟棄，將依桶子上的批號追查，最高可依廢棄物清理法開罰1000萬元罰鍰。

太平一位陳姓民眾，近日騎機車經過太平山田路大湖巷「大湖桶福德祠」時，發現對面路旁的山溝，遭人丟棄了20多桶的塑膠桶，裡面還裝有不明的黑色液體，懷疑有人在山區丟棄有毒廢棄物。

該名陳姓民眾表示，遭人丟棄的不明液體，有的塑膠桶已經破掉，擔心有毒液體滲進土壤中污染土壤、水源，尤其接下來就快進入汛期，擔心大水將桶子沖進溪流，造成污染擴大，希望環保局能趕緊派人處理，並追查惡意丟棄者開罰。

市府環保局稽查大隊長羅文龍今天表示，日前接獲通報已經派人到場察看，從桶子上的標籤，發現是洗照片、製版使用的顯影液，懷疑因數位相機普及，民眾洗照片需求減少下，有業著因結束營業而丟棄，因上面有批號，將發文請廠商追查流向，若有破損的桶子會儘快派人改以其他容器盛裝避免外洩，並會函文請土地所有權人善盡管理責任。

羅文龍並說，顯影液是有害物質，依廢棄物清理法規定，事業產出廢棄物應委託合格機構清除處理，不得任意棄置，如查獲相關違規事證，將依違反廢棄物清理法第36條規定，處新台幣6萬元以上1000萬元以下罰鍰，並要求清除改善。

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