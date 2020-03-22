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不顧車上載2幼兒 醉父駕BMW猛撞卡電桿

台中一名賴姓男子，今天凌晨酒後駕駛BMW轎車失控自撞腦震盪卡在駕駛座，消防人員獲報到場搶救。（記者陳建志翻攝）

台中一名賴姓男子，今天凌晨酒後駕駛BMW轎車失控自撞腦震盪卡在駕駛座，消防人員獲報到場搶救。（記者陳建志翻攝）

2020-03-22 13:14:53

〔記者陳建志／台中報導〕台中市32歲賴姓男子，今天凌晨酒後駕駛BMW轎車行經太平區新平路時，卻在一處轉彎時失控，整輛車傾斜45度卡在和電線桿和梁柱間，並波及路旁1輛機車及2輛腳踏車，賴男卡在駕駛座動彈不得，坐在副駕駛的27歲潘姓太太脫困後，趕緊將坐在後座安全座椅嚇壞的4歲、2歲兩名幼子抱出車外，消防人員破壞車門才將輕微腦震盪和挫傷的賴男救出送醫，經抽血檢測酒測值高達1.2mg/l，將依公共危險罪嫌函送法辦。

這起酒駕事故發生在今天凌晨2時48分左右，賴男駕駛BMW行經太平區新平路2段和宜欣四街口的轉彎處時，車子失控衝向路邊，整輛車傾斜45度卡在電線桿和騎樓梁柱間動彈不得，還撞壞停在路邊的1輛機車及2輛腳踏車，強大的撞擊力，不但車頭、擋風玻璃都撞壞，車上的安全氣囊也都爆開，驚醒附近不少住戶，所幸未波及他人。

賴男肇事後卡在駕駛座動彈不得，坐在副駕駛座的太太無大礙自己脫困後，趕緊將在後座嚇壞的4歲、2歲兩名幼子抱出車外，2人因坐在安全座椅幸運無恙，消防人員獲報趕至，破壞車門後將賴男救出，賴男一度神智不清，送醫後逐漸清醒，檢查後發現有輕微腦震盪和輕微挫傷，沒有生命危險，經抽血檢測換算酒測值高達1.2mg/l。

賴男的太太表示，今天凌晨和先生參加親友家庭聚會後返家，已經快到家了卻在轉彎處不慎失控，坦承先生聚餐中有喝了一些啤酒。

太平交通分隊長陳彥丞表示，因賴男酒測值已超標，將待傷勢穩定後依公共危險罪嫌函送法辦，並呼籲民眾酒後勿駕車，疫情期間警方也會持續進行取締酒駕勤務，請民眾勿存僥倖心理害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台中一名賴姓男子，今天凌晨酒後載著妻子和兩個幼子返家，卻在太平新平路一處彎道失控自撞，整輛車傾斜45度卡住，後輪都懸空。（記者陳建志翻攝）

台中一名賴姓男子，今天凌晨酒後載著妻子和兩個幼子返家，卻在太平新平路一處彎道失控自撞，整輛車傾斜45度卡住，後輪都懸空。（記者陳建志翻攝）

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