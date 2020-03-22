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首頁　>　臺中市

困在隨身板凳好揪心 暖警推輪椅超窩心

暖警借輪椅讓行動不便鄭男代步。（記者許國楨翻攝）

暖警借輪椅讓行動不便鄭男代步。（記者許國楨翻攝）

2020-03-22 12:11:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市鄭姓市民不慎將車鑰連同手機等物品反鎖車內，行動不便的他因此受困在隨身的矮板凳上動彈不得，員警獲報趕往先協助聯繫家人，等待期間唯恐他日曬或雨淋導致身體不適，先到附近醫院借輪椅再將他推到附近騎樓休憩，鄭男感動的直感謝，沒想到自己的粗心大意，反意外見識到波麗士的暖心！

中市警一分局繼中派出所本月19日下午獲報，有民眾在光復路上需要協助，巡邏途中的警員楊富鈞、王佳玉到場，果見行動不便的64歲鄭男坐在路邊停車旁的板凳上，他向警方表示因為一時不注意，將鑰匙跟手機及輪椅一同鎖在車內，現在困在隨身的板凳上不知該如何是好。

鄭男表示只記得住在高雄的妻子電話，希望可以請妻子聯繫在台中上班的兒子幫忙送備用鑰匙，員警得知後，立刻請所內同仁協助聯繫，順利通知到鄭男兒子趕來，但等候期間員警發現天氣相當不穩定，生怕鄭男坐在矮板凳上遭日曬或雨淋導致身體不適，立即到附近醫院借來一張輪椅方便鄭男移動。

員警先將鄭男推到附近的騎樓，並從車上取一瓶礦泉水，供鄭男等候兒子前來期間可以休息飲用，貼心舉動讓鄭男好窩心頻致謝表示，因為自己的粗心大意，卻意外得到滿滿的溫暖。

員警將鄭男推到附近騎樓等候家人前來。（記者許國楨翻攝）

員警將鄭男推到附近騎樓等候家人前來。（記者許國楨翻攝）

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