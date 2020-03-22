居家檢疫者增加 中市旅館推家人安心住宿千元有找

全國大飯店推出住房優惠專案，讓居家檢疫者的家人安心入住。（圖由全國大飯店提供）

2020-03-22 11:40:31

〔記者張菁雅／台中報導〕歐美地區武漢肺炎疫情爆發，國人紛紛自海外返台，居家檢疫人數增加，為了讓檢疫者及其家人都能安心，台中市旅館業者推出優惠方案，鼓勵家人住到旅館，連續入住14天，最低每人每晚只要770元，比市府的居家檢疫替代所還便宜。

目前所有入境旅客都必須居家檢疫14天，為了讓有需求的民眾度過14天檢疫期，台中市政府推出居家檢疫替代所，每日收費2000元，1人1間，含3餐及住宿。旅館業者則針對家中有須在家居家檢疫者的家人，推出一系列優惠住宿，讓居家檢疫者留在家，家人入住旅館，可以降低感染風險，讓彼此都安心。

寄居蟹行旅提供「親友安心旅館」住宿方案，業者表示，此方案是以家人互換方式，讓隔離者住家裡，家人住到旅館中，彼此都安心；民眾只要持居家檢疫證明，即可以3.5到4.5折價格住宿，以單人房來說，原價2200元現優惠每晚990元，連續入住7天每晚880元，連續入住14天每晚只要770元，且不分平假日，皆含早餐。

全國大飯店即日起至5月31日，推出「住好住滿 安心14天家人住房」優惠住房專案，不含早餐、不限平假日，只要住滿14天，每房優惠價1600元，每房加碼再贈館內200元餐飲抵用券，平均最低每人只要800元，直接下殺2.1折。

大毅老爺行旅也自即日起至5月31日，推出「安心好住所」住房專案，雙人連續入住5天以上，每房每晚只要2199元起，連續入住14天以上每房每晚只要1999元起，可享2客早餐、用餐9折優惠等。

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