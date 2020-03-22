日本知名干菓子甜點師傅 彩虹村掉手機暖警借熱點尋回

久保田對台灣警察讚譽有加，頻頻稱謝。（記者許國楨翻攝）

2020-03-22 10:02:30

〔記者許國楨／台中報導〕一名日本知名的干菓子甜點師傅，日前來台舉辦教學活動順道帶同幼女到中市知名的彩虹眷村遊訪，未料要拍照留念時才驚覺手機不見了急向警求援，員警到場以流利外語溝通，積極協助找到遺落在車上的小黃司機尋回手機，讓她對台灣警察讚譽有加，頻頻稱謝。

39歲的日籍女子久保田，當天下午帶著2歲女兒來彩虹眷村遊訪，要拍照時驚覺手機不見了，她慌張地請附近民眾協助報案，台中市第四分局春社派出所警員顏俊宇、鄭欣妮獲報趕往，得知所遺失的為IPhone手機，靈機一動，立即分享網路熱點給久保田筆電登入APP「尋找我的IPhone」，發現定位點停留在南屯區文心路與大容西街口。

員警馬上偕同久保田前往，抵達該址附近的計程車行，終於找到當初搭載她的小黃司機，歷經一番找尋竟然在駕駛座後方的置物袋內找到，原來是貪玩的女兒在車上把玩媽媽的手機後，放到袋內。

據了解，久保田是日本知名的和三盆干菓子甜點師傅，跨海來台舉辦以日本職人雕刻的木頭模型製作和三盆干菓子的教學活動，預計來台停留10日，當日才剛開始中台灣之旅，以彩虹眷村為旅程第一站，沒想到就遇到這個意外插曲，所幸在警方協助下，結束這場手機遺失驚魂記。

春社所長江松泳表示，出門旅遊上下車、抵達或離開場所時，再三仔細檢查隨身攜帶的物品，是一個減少遺失的方法！此次同仁突破語言隔閡，熱誠服務外國人找回遺失物，完成另類的國民外交，值得表揚！

手機失而復得，久保田高興的與小黃司機合影。（記者許國楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法