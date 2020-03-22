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連鎖健身房受疫情波及 佛心房東將房租降半價相挺

舒活健身會館受疫情波及，不少學員請假。（記者張軒哲攝）

舒活健身會館受疫情波及，不少學員請假。（記者張軒哲攝）

2020-03-22 09:37:14

〔記者張軒哲／台中報導〕佛心房東！武漢肺炎疫情持續蔓延，許多行業受到波及，生意慘淡，不少有運動習慣的民眾甚至不敢上健身房。國內連鎖健身房「舒活運動健身會館」有6家店的房東集體將每月房租降為半價，先降價三個月，減輕業者經營壓力，業者鍾袁光今日指出，真的很感謝房東共體時艱，也製作感謝函向房東致謝。

「舒活運動健身會館」有7家店，其中一間是鍾袁光自己的房子，每個月6家店的房租是最大開銷。鍾袁光說，疫情持續擴大，當初展店尋找場館，為了節省冷氣電費，將有對外窗跟通風良好的房子列為選址考量，疫情出現之後，健身房的窗戶跟大門敞開，保持空氣流通，落實量額溫跟雙手噴酒精消毒，仍有不少學員憂心疫情陸續請假，也讓每個月學員月費收入銳減。

鍾袁光指出，每天都有不少學員要求先請假一個月，若疫情無法穩定，預估這些請假的學員會再持續請假，而且請假的學員只會越來越多，面臨開業以來最大的危機，為了度過難關，與股東開會討論後，先向房東請求房租減半，很快獲得6間店房東的同意。

鍾袁光指出，房東願意將房租砍半，除了共體時艱，可能是當初簽約時，沒跟房東議價，每個月房租按時匯款，自認是好房客，更感謝這6名佛心房東，讓自己的健身會館還能苦撐，讓有心想運動的民眾也能持續鍛鍊，增強免疫力。

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