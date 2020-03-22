中市警臨檢夜店 使用「M-POLICE」查是否有居家隔離者趴趴走

警方逐一對客人身分查驗臨檢。（記者許國楨攝）

2020-03-22 07:34:24

〔記者許國楨／台中報導〕鑑於武漢肺炎蔓延全球，海外國人陸續返台，為防處民眾聚集大型娛樂場引發群聚感染形成防疫壓力，中市警方今天凌晨會同相關單位針對年輕人易聚集夜店聯合稽查，除實施臨檢並由衛生單位防疫宣導，同時對客人身分查驗確認是否有居家隔離（檢疫）者趴趴走，避免成為防疫破口。

目前武漢肺炎進入高峰期，中市警方也不敢大意，針對轄區內年輕人易聚集的娛樂場所臨檢，落實防疫政策及市民健康，其中第四分局會同衛生局、南屯公所等單位，今天凌晨到南屯區一間知名夜店聯合稽查，據了解，平常假日晚上人潮不少的夜店，因此次肺炎影響人潮已明顯下降許多，但現場還是有成群年輕男女排隊等著進夜店消費。

而夜店除在門口貼出「體溫超過37.5度者，謝絕入場」字眼的防疫公告，工作人員也手持額溫槍和消毒水在門口幫進場客人消毒和量體溫，期間除警方實施臨檢，並透過「M-POLICE」警用小電腦查詢是否有應居家隔離（檢疫）民眾擅離住居所情事，衛生局安全組長陶煥龍則在台上宣導防疫觀念強調，民眾進入密閉場所謹記「勤洗手、戴口罩」的觀念，維護自身及他人安全。

但根據記者現場觀察，還是有很多客人沒有戴口罩，一名年輕酒客說，來夜店玩就是要看帥哥美女，戴口罩難免看不清長相，覺得怪怪的，但平常就會勤洗手、戴口罩，進到夜店都有人幫忙量測額溫跟噴酒精消毒，其實生活不受太大影響，相較其他國家，台灣在防疫上還是讓人感到滿安心的。

第四分局分局長吳耀南說，防疫期間雖警力吃緊，但臨檢強度不會鬆懈，此次雖未發現有違反防疫規定民眾，但未來將不定期結合衛生及民政單位聯合查察，呼籲目前正在居家隔離（檢疫）民眾，應確實遵守政府規定，不要趴趴走，以免遭到重罰，也請業者加強防疫措施，提供安全的消費場所。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

警方會同衛生及民政單位聯合稽查夜店。（記者許國楨攝）

工作人員手持額溫槍和消毒水在門口幫進場客人消毒和量體溫。（記者許國楨攝）

夜店在門口貼出「體溫超過37.5度者，謝絕入場」字眼的防疫公告。（記者許國楨攝）

警方使用「M-POLICE」查是否有居家隔離者趴趴走。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法