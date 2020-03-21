為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

獨家》學生情侶公園牽手遭檢舉 清水國中要記過引家長抗議

台中市清水國中。（記者張軒哲攝）

台中市清水國中。（記者張軒哲攝）

2020-03-22 00:02:14

〔記者張軒哲／台中報導〕小情侶校外牽手差點被記過！台中市清水國中一對國二情侶，因在校外公園牽手放閃，遭民眾向校方檢舉。校方打算記男女學生各一次小過，並寫悔過書，雙方家長覺得校方處分過重。教育局得知後介入調解，改為輔導方式，免記過，但也引起地方人士議論，是回到農村社會保守年代嗎？

這對國二情侶雖不同班，但情竇初開，雙方下課後在公園約會，因為穿著校服，有民眾覺得兩人在戶外卿卿我我，實在不妥，因此向校方反映。校方認為是民眾投訴，堅持要各記小過一次和寫悔過書，家長認為處分過重，擔心記過會影響兩人日後求學的紀錄。

男學生的父親向民代陳情指出，兒子約會地點是在校園外後門旁的公園，兩人有牽手，但沒有親吻，坦承跟女友之前在港區藝術中心旁郵局前有搭肩，但只是牽手，就要被記小過，處罰太嚴重。

台中市府教育局今日指出，依教育部高級中等學校訂定學生獎懲規定注意事項規定第十條所示學校訂定學生獎懲規定，不得籠統將情感（男女）交往、情感（男女）關係曖昧、情感（男女）行為不檢或類似規定作為懲處要件，之前台中市並未有國中生因男女交往在公共場合牽手被記過的案例，校方作法明顯不妥。清水國中校方19日已和男女學生家長溝通，並沒有記過，改以輔導方式取代處分。

有民眾認為又不是保守的農業時期，清水國中處分太嚴重，向校方檢舉的民眾，未免大驚小怪。

兩性專家黃瑞汝表示，誰沒年輕過，這個案例不該被處罰，學校要檢討是否有落實兩性交往愛情課程，要利用機會在輔導課程讓學生了解如何正確跟異性交往，包括對身體探索、對愛情憧憬，寫悔過書只會讓學生越來越討厭學校，學校應該引導國中生交往到什麼程度，不該做一些危險性行為，要打開天窗說亮話。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
情人節》抓包男友偷吃？情人節街訪調查情侶黑暗面
2020-02-13 18:00

情人節》抓包男友偷吃？情人節街訪調查情侶黑暗面
新北去年受理623件情侶暴力 受害者未滿18歲逾8％
2020-02-13 12:54

新北去年受理623件情侶暴力 受害者未滿18歲逾8％
學生妹疑惑「AA那麼難嗎？」 過來人給經驗談……
2020-01-01 23:43

學生妹疑惑「AA那麼難嗎？」 過來人給經驗談……
台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點

台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點
臺中市今日熱門
2020-03-17 21:51

獨家》疫情燒進校園 台中竟揪百名校長與市長共舞 挨批防疫如兒戲

2020-03-15 09:19

吐口水校長憂清譽毀了：單純想約摩鐵喝咖啡

2020-03-15 07:20

師鐸獎校長疑「約炮」被拒 4度吐口水「滋擾」熟女挨罰

2020-03-19 13:16

堅決出發！大甲媽原本今晚起駕 有信眾低調南下遶境

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播