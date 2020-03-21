獨家》學生情侶公園牽手遭檢舉 清水國中要記過引家長抗議

台中市清水國中。（記者張軒哲攝）

2020-03-22 00:02:14

〔記者張軒哲／台中報導〕小情侶校外牽手差點被記過！台中市清水國中一對國二情侶，因在校外公園牽手放閃，遭民眾向校方檢舉。校方打算記男女學生各一次小過，並寫悔過書，雙方家長覺得校方處分過重。教育局得知後介入調解，改為輔導方式，免記過，但也引起地方人士議論，是回到農村社會保守年代嗎？

這對國二情侶雖不同班，但情竇初開，雙方下課後在公園約會，因為穿著校服，有民眾覺得兩人在戶外卿卿我我，實在不妥，因此向校方反映。校方認為是民眾投訴，堅持要各記小過一次和寫悔過書，家長認為處分過重，擔心記過會影響兩人日後求學的紀錄。

男學生的父親向民代陳情指出，兒子約會地點是在校園外後門旁的公園，兩人有牽手，但沒有親吻，坦承跟女友之前在港區藝術中心旁郵局前有搭肩，但只是牽手，就要被記小過，處罰太嚴重。

台中市府教育局今日指出，依教育部高級中等學校訂定學生獎懲規定注意事項規定第十條所示學校訂定學生獎懲規定，不得籠統將情感（男女）交往、情感（男女）關係曖昧、情感（男女）行為不檢或類似規定作為懲處要件，之前台中市並未有國中生因男女交往在公共場合牽手被記過的案例，校方作法明顯不妥。清水國中校方19日已和男女學生家長溝通，並沒有記過，改以輔導方式取代處分。

有民眾認為又不是保守的農業時期，清水國中處分太嚴重，向校方檢舉的民眾，未免大驚小怪。

兩性專家黃瑞汝表示，誰沒年輕過，這個案例不該被處罰，學校要檢討是否有落實兩性交往愛情課程，要利用機會在輔導課程讓學生了解如何正確跟異性交往，包括對身體探索、對愛情憧憬，寫悔過書只會讓學生越來越討厭學校，學校應該引導國中生交往到什麼程度，不該做一些危險性行為，要打開天窗說亮話。

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