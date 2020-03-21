武漢肺炎》撐過這波返國潮 醫師喊話：日增2、30例也別驚慌

各國嚴堵武肺炎疫情境外移入，醫師謝宗學形容是全球封禁、大鎖國時代來臨，也喊話5 月後天氣漸漸變暖，疫情將慢慢減緩。（翻攝自臉書）

2020-03-21 22:29:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國內武漢肺炎境外移入病例近日大增，小兒科醫師謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文說，武漢肺炎病毒讓全人類的經濟活動按上「暫停鍵」，世界暫時停止轉動，他說，當鎖國開始，看到每天20、30個新增病例也不需驚慌，「撐過這波旅遊返國潮和海外學子逃難潮」，只要不爆發本土疫情，疫情將逐漸受到控制，「5月後天氣漸漸變暖，疫情將慢慢減緩。」

謝宗學說，面對全球封禁，大鎖國時代來臨！在疫苗研發出來或因為感染人數眾多產生群體免疫前，封城、鎖國等減少人類活動或接觸的作法，似乎是目前唯一可以遏止病毒蔓延的可行政策，武漢肺炎病毒讓全人類的經濟活動按上「暫停鍵」，世界暫時停止轉動。

謝宗學發文說，一般冠狀病毒流行期是每年12月到隔年4月，5月後天氣漸漸變暖，疫情將慢慢減緩。武漢肺炎雖然是新型的冠狀病毒，但基本的病毒生態應該還是走類似的時序。

他也說，當鎖國開始，只要不爆發本土疫情，疫情將逐漸受到控制，看到每天2、30個新增病例也不需驚慌，撐過這波旅遊返國潮和海外學子逃難潮，在醫療量能可以負擔的範圍內，以台灣的醫療水準，絕大多數的人可以痊癒出院。

謝宗學說，目前不需要囤積物資，台灣沒有爆發嚴重的社區疫情，生產民生用品的公司工廠仍然正常運作，現在採買大量物資真的只是促進民間消費而已，再過一個多月，到了5月可以稍微喘一口氣，現在的生活有很多不方便，心理壓力也很大，大家再堅持一會，炎熱的夏天將帶來希望！

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