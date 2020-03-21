獨家》母病危急從美，法回台 女子隔離祈求能見最後一面

沈姓婦人簽署居家檢疫通知書撤單聲明。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-21 20:49:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕沈姓婦人旅居美國加州，本月中接到家人通知在台灣的94歲媽媽中風病危，為了回台看媽媽，一買到機票就趕在17日中午直飛台灣，隔天抵達，入境後也收到健康聲明正常憑證，到家後卻發生疑似居家檢疫的烏龍事件，無法離家到台南探母，最後她只能祈禱媽媽能「撐久一點」，讓她和自法國返台、居家檢疫中的姊姊，能陪著母親走完人生的最後一段路。

沈婦今天說，媽媽中風命危，已經插管治療，醫院通知家屬要有心理準備。她難過的說，歐美疫情嚴重，現在台灣是嚴防疫情境外移入的關鍵，即使已回台，也不能馬上到醫院探望媽媽「但至少希望能抓緊時間回台，能看到媽媽最後一面！」

沈婦說，之前台灣對從美入境者為自主健康管理時，她在17日上午登機直飛台灣，全程戴口罩、手套及護目鏡，也不敢去上廁所，只能喝一點水，深怕自己被感染，也擔心把疫情帶台灣，18日上午飛抵台灣，才發現台灣剛發出警告，17日下午4點後就要居家檢疫，但她入關時，海關確認她是在4點前登機，因此拿到入境健康申報正常憑證，只要自主健康管理。

沈婦說，隔天手機卻收到中央流行疫情指揮中心通知，以她過去14天有中港澳旅遊史為由，要求居家檢疫，但她根本沒有相關旅遊史，讓她一頭霧水，後來下樓買口罩還被指趴趴走並通報違規，更讓她大感委曲。

沈婦也擔心看不到媽媽最後一面，於是打1922及向當地里長林煜舜求助，對方求證後終於還她清白，里長今天下午拿來居家檢疫通知書撤單聲明書給她簽署，依規定審核最慢約需3天時間，不過傍晚疾管署已發電子郵件回覆可解除。

返國不為避難 居家檢疫只能視訊見母解孝思

沈婦表示，她這時候回國絕對不是避難，很多人返台像她是有特殊原因，也不是要特權，卻受到親友、鄰居、媒體、輿論的霸凌與歧視，覺得「比被外國人歧視還難過，因為這是我們的家」，她知道防疫全民抗戰，但希望國人同理心。

今天下午中央流行疫情指揮中心宣佈回溯採檢疫新增3月8日至18日自美、東亞國家入境且曾就醫者，沈婦發現後表示，不管居家檢疫是否撤除，她都會在家待滿14天，「不要增加大家的困擾和恐慌」。而她居住在法國的姊姊也趕在封城前，18日從法國到達台灣，依規須居家檢疫，直接坐防疫專車回到台南。

沈婦說，兩姊妹現在都各自在家隔離，每天由哥哥在醫院透過視訊能看到媽媽，感受母女三人都在台灣的親情，相信「媽媽很疼姊妹倆，一定會等她們出關相見。」

疾管署中區管制中心主住劉碧隆表示，因應武漢肺炎疫情瞬息萬變，防疫措施因須隨時因應，針對入境者個案管制措施會做調查，疫情期間也提醒民眾隨時注意。

沈婦說搭機回台10幾個小時戴口罩、手套、護目鏡，也不敢如廁，只敢喝一點水，全程防護。（沈婦提供）

沈姓婦人說搭機回台10幾個小時戴口罩、手套、護目鏡，也不敢如廁，只敢喝一點水，全程防護。（記者蔡淑媛攝）

徐姓婦人傍晚接到解除居家檢疫。（記者蔡淑媛翻攝）

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