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公有市場減租 中市喊得最早卻減得最少

議員鄭功進接獲攤商反映，疫情導致生意掉了近一半。（記者蔡淑媛攝）

議員鄭功進接獲攤商反映，疫情導致生意掉了近一半。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-21 22:16:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎疫情嚴峻，重創國內傳統市場買氣，台中市攤商大嘆快要回不下去，業績至少掉4成，賺的連租金都不夠付，議員鄭功進指市府日前推出公有市場租金僅打八折，相較於台北市、高雄市很有感的3折租金，台中市已淪為六都之末。

市府經發局回應，台中市在經困箭措施第一箭就是市場使用費（租金）8折政策，這是台中率先提出3至5月打折政策，台北市、高雄市、台南市之後才提出優惠，強調市府將視疫情狀況滾動式檢討調整6至8月使用費，盡力爭取降低各市集使用費，與大家一同抗疫。

鄭功進表示，全球武漢肺炎愈來愈嚴重，台北市、高雄市對公有市場的租金准調降到5折、台南7折，台中市僅區區8折，根本無感「實在是小氣得可憐！」很多攤商私下抱怨，不但疫情期間的業績直直落，加上配戴口罩及消毒作業的成本上升，希望市府至少比照台南打到7折。

鄭功進也說，經濟部市集名攤評核標準，台中市在全國各公有市場的表現高居第一，市長盧秀燕就應該體恤基層攤商，提出有感的市場減租優惠，共體時艱，現在市府的紓困九箭早已被批「看得到、吃不到」經發局還洋洋得意，高喊租金紓困是六都最早，其實是六都最後1名。

經發局回應，市府經困第一箭「市場攤商租金8折」，針對公有市場、公有民營市場、攤販集中區推出租金八折，今年3至5月使用費及租金打8折，6到8月暫維持原租金，視疫情發展再檢討，另三月後各期使用費及租金展可延至9月繳納，適用對象為42處公有零售市場4600位攤商、8處道路型攤販集中區1100位攤商、公有民營37處市場（不含全聯、楓康及統一等三大超商），總計減免租金1200萬元。

議員鄭功進指傳統市場因疫情導致生意掉了近一半。（記者蔡淑媛攝）

議員鄭功進指傳統市場因疫情導致生意掉了近一半。（記者蔡淑媛攝）

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