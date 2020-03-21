遊客銳減防疫兼充電 麗寶樂園兩大明星設施年度保養

全台最大摩天輪天空之夢，展開為期一個月的大規模保養。（記者張軒哲攝）

2020-03-21 16:11:29

〔記者張軒哲／台中報導〕面對疫情衝擊觀光產業，麗寶樂園遊客減少，除了加強園內消毒防疫工作外，熱門遊樂設施也展開大規模的年度保養，全球唯一垂直斷軌式雲霄飛車「搶救地心」與全球前十大摩天輪｢天空之夢，｣進行為期一個月的檢修工作，防疫、保養雙管齊下提升旅遊安全，打造最安心的出遊環境。

麗寶樂園「搶救地心」是全球唯一的垂直斷軌式雲霄飛車，刺激度更擠入全球前10名，為海內外遊客慕名前來的遊樂設施，設施總高度49米，旋轉兩圈半，最大離心力4.5G，從高空衝入地底自由落體的快感，刺激度破表，安全機制當然不容馬虎，整座設施原廠設定就有百組感測器，只要瞬間風速過大、下雨或起霧，使感應開關出現保護訊號，就會啟動機制讓列車暫停動作，不容許任何有危險性的可能發生，以守護遊客安全。

麗寶樂園維修組長周東陽表示，每年定期將馬達與列車送去拆解、清洗、檢查、更換零件、保養，確認使用上安全無虞，組裝完送回樂園，還需以沙包模擬真人搭乘載重測試，多項檢驗全通過，年保才算完成，即使過程辛苦繁雜，但每項步驟都不能輕忽，保障遊客安全是第一使命。

全台最大的摩天輪「天空之夢」，本月起也展開一連串的保養流程，施工高度最高點達64米，工作人員需要透過洗窗機搭配吊車才能進行年保工程，為守護遊客搭乘安全，將胎紋磨耗尚未達汰換標準的驅動輪全面換新，鋼索與燈光線路也一併更換，並進行細部檢查保養，車廂內也同步針對座椅、地板、車窗等區域進行消毒清潔，用心打造更安全的搭乘環境。

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