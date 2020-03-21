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男子開車撞上小吃店招牌天人交戰2分鐘 最後選擇落跑吃罰單被吊照

小吃店招牌受損。（記者許國楨翻攝）

小吃店招牌受損。（記者許國楨翻攝）

2020-03-21 15:13:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子清晨開車行經夜市撞上小吃店招牌，但他未下車查看僅在現場停留約2分鐘，彷彿陷入是否該報警的天人交戰中，最後仍選擇直接開走，小吃店要營業時才驚覺店招無端毀損報警討公道，林男也因此吃上肇逃罰單，同時還得吊扣駕照，得不償失。

中市第三分局交通分隊前幾天獲報處理忠孝路上一起事故，在忠孝夜市經營小吃店的梁男表示，開店前發現置放店門前的廣告招牌無端受損，向附近超商詢問，得知凌晨5時許確實有輛車撞上，卻沒有報警就直接離開，他不甘損失才報警討公道。

案經警方調閱周遭監視器，果見一輛自小客曾擦撞店招，進一步以車追人通知57歲的林姓駕駛到案說明時，林男表示，當天凌晨2點就出門送報紙，對撞到廣告招牌這件事完全沒有印象，這兩天雖注意到車輛前方有明顯凹痕，卻不知道是因為曾撞擊廣告招牌所致等語。

警方檢視監視器畫面，發現林男不慎擦撞店招後立即倒車，這種發現前有障礙物的本能反應，若非感覺撞上物品，是不會立即倒車的，且發生交通事故後，林男未下車查看，僅在現場停留約2分鐘，彷彿進入是否該報警的天人交戰中，最後仍選擇直接開走，警方勘驗林男車損，也有明顯的擦撞痕跡，卻稱不知發生擦撞，實在太過牽強。

分隊長蔡興邦表示，林男撞上廣告招牌，事故後未依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕照1至3個月，肇事雖無人受傷，林男仍不得離開現場，針對其逃逸行為將依規定舉發。

肇事自小客前有明顯撞痕。（記者許國楨翻攝）

肇事自小客前有明顯撞痕。（記者許國楨翻攝）

林男開車擦撞店招被監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

林男開車擦撞店招被監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

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