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摸小吃店服務生隱私處辯「拉她圍裙」 男子被判拘役50天

一審依違反性騷擾防治法判處錢男拘役50日，他不服上訴，台中高分院將全案駁回，不得上訴。（資料照）

一審依違反性騷擾防治法判處錢男拘役50日，他不服上訴，台中高分院將全案駁回，不得上訴。（資料照）

2020-03-21 14:15:04

〔記者許國楨／台中報導〕錢姓男子在小吃店與親友聚餐，趁女服務生添加酒精膏時，以左手觸摸對方身體隱私處，被害人驚嚇後退再度上前倒酒精膏時，錢男竟欲故技重施未得逞，但被害人旋即轉身離去並報警處理，一審依違反性騷擾防治法判處錢男拘役50日，他不服上訴，台中高分院將全案駁回，不得上訴。

判決書指出，錢男兩年前在苗栗縣某家小吃店內與親友聚餐時，利用該店女服務生小敏（化名）為該桌添加酒精膏，未有防備且不及抗拒機會，突然伸出左手且以手掌觸摸小敏右下腹至大腿間之身體隱私處，小敏雖因此驚懼後退，仍很盡職的再度上前欲完成倒酒精膏工作。

未料錢男竟欲再次碰觸，所幸小敏已有防備且刻意保持較遠距離，錢僅拉扯到小敏圍裙，被害人旋即轉身離去，並報警處理，案件審理時小敏證稱，「當時跑外場端菜，當時到錢男所坐該桌欲倒酒精膏準備上菜，對方突然伸手朝我右腹部往大腿摸去」，她當下責問「為何要摸我？」錢男竟回稱「不能摸你哦」、「我又沒有摸你」，竟又二度拉她圍裙，此舉讓她感覺很不舒服，才翻臉轉至另一桌服務。

錢男否認犯行，辯稱「當天僅是要向小敏索討冰塊，因餐廳很吵小敏沒有聽到，才拉她圍裙，拉了2次都只有碰到圍裙 」；而一審審酌錢男靠打零工維生，尚有需洗腎妻子及兒子需他照顧、扶養的生活狀況，判處拘役50日。他不服上訴，二審認原審量刑妥適，將他的上訴駁回，全案定讞。

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