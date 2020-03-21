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幼兒學前教育補助 中市線上試算領多少

中央實施準公共化托育政策，中市的幼兒學前教育補助轉銜中央補助新制，並擇優補助。（記者黃鐘山攝）

中央實施準公共化托育政策，中市的幼兒學前教育補助轉銜中央補助新制，並擇優補助。（記者黃鐘山攝）

2020-03-21 12:26:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院準公共化托育新制去年上路，台中市政府原本的幼兒學前教育補助轉銜中央補助新制，並擇優補助。市府教育局今（21）日表示，為讓家長快速了解補助方案，特別研發「台中市幼兒學前教育補助試算系統」，輸入幼兒就學基本資訊，即可試算每學期領多少補助。

教育局說，中市2015年8月開辦學前教育補助，2至4歲幼兒就讀公幼免學費，就讀私幼每學期最高補助1萬5000元學費，並「全國獨創」家戶年所得70萬元以下者，可再申領每學期最高1萬5000元弱勢加額補助。盧市長上任後，追加8.5億元預算，「升級再加值」中市既有托育政策。

教育局指出，2019年8月起台中市配合中央政策，將原定補助措施轉銜中央補助新制，並擇優申領。如往年2至4歲未入園者並未補助，中央新制則給予每月2500元育兒津貼，相當每學期1萬5000元的學費補助；中央補助新制沒有弱勢加額補助，市府繼續核發每人每學期最高1萬5000元。

教育局表示，幼兒學前教育補助依不同年齡、不同資格條件都有相對的補助措施，民眾可至「台中市幼兒學前教育補助試算系統」查詢，不論公立、非營利、準公共還是私立幼兒園，只要選擇家庭經濟屬性、輸入幼生年齡及幼兒園收費等資料，即可知道每學期可受領的補助金額。

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