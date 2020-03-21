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進入掃墓季 台中太平明起逢假日及清明共7天提供接駁車

進入掃墓季，太平區明天（22日）起逢假日至清明節有7天提供接駁讓民眾搭乘掃墓（太平區公所提供）

進入掃墓季，太平區明天（22日）起逢假日至清明節有7天提供接駁讓民眾搭乘掃墓（太平區公所提供）

2020-03-21 09:14:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕雖然4月才是清明掃墓節，但有民眾3月就開始掃墓，為防止塞車，太平區公所表示，太平區的第一花園公墓暨納骨塔於3月22、28、29日，4月2、3、4、5日提供清明掃墓接駁專車服務，請民眾儘量少自行開車前往。

同時武漢疫情嚴峻，太平區公所表示，會加強因應新冠肺炎及流感疫情防疫作為，讓民眾安心祭祖掃墓，也請呼民眾多利用平常非假日前往掃墓，避開假日人潮，降低群聚風險。

清明節將至，為方便民眾祭祖掃墓，太平區公所表示，太平區的第一花園公墓暨納骨塔將於3月22、28、29日，4月2、3、4、5日提供民眾清明掃墓接駁專車服務。

太平區公所表示，接駁專車會加強服務人員健康管理及車輛、候車設施消毒工作，駕駛員、工作人員都會配戴口罩，民眾搭乘接駁專車或進入公有納骨塔應自備並戴上口罩，由服務人員測量額溫並提供乾洗手液消毒雙手並控管人數後才能上車或入塔祭祖。

區長許貴芳建議民眾可申請線上祭拜系統，可上台中市殯葬資訊整合平台，只要先聯絡「台中市生命禮儀管理處-太平分站（04-22707453）」取得帳號及密碼，登入之後即可進入維護「追思園地」與「線上祭拜」，而且完全免費，也可避免因掃墓人潮聚集而出現的新冠肺炎防疫風險。

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