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野鹿跑到山下遭撞死 大肚區將設「小心有鹿」警示牌

大肚山野鹿跑到山下沙田路被撞死，大肚區將設「小心有鹿」的警示牌。（民眾提供）

大肚山野鹿跑到山下沙田路被撞死，大肚區將設「小心有鹿」的警示牌。（民眾提供）

2020-03-21 08:40:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市大肚沙田路昨天上午發生一頭梅花鹿遭車輛撞死事件，大肚區長白峨嵋表示，自從先前龍井發生大肚山火燒山之後，陸續發生梅花鹿跑入社區的情形，而且跑到隔壁的大肚來，請民眾小心開車，他也會在沙田路上立上「小心有鹿」的警示牌。

大肚山陽里沙田路昨天上午發生一頭鹿逆向行走，遭到車輛撞死的悲劇，讓民眾看了好心疼，因為這是大肚山野鹿首次下山進入沙田路，而沙田路是大肚龍井重要的道路，車輛相當多，野鹿進入沙田路，對車輛及野鹿本身都很危險。

大肚區長白峨嵋表示，18日有民眾在大肚萬興宮看到野鹿，沒有想到昨天竟跑到山陽里的沙田路，可能因為逆向，遭車輛撞死。

白峨嵋表示，野鹿多半出現在龍井的大肚山，但自從龍井區大肚山火燒山，野鹿的棲息地可能遭到破壞，才會四處亂竄，該次火燒山就有一頭野鹿跑到大肚的一處養牛場，不幸被牛角給戮死。

日前有登山民眾在竹坑南寮登山步道看到野鹿，白峨嵋表示，大肚山整個相連，大肚山陽里就在登山步道旁，可能野鹿走到山陽里，不幸遭撞死。

由於龍井的南崗產業道過去曾有野鹿出沒，龍井公所便立了小心有鹿的警告牌，向上路也有立，白峨嵋表示，為保護野鹿及駕駛，將會在大肚沙田路上也同樣立上小心有鹿的警示牌，請駕駛小心駕駛。

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