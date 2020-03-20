土耳其團確診病例遭肉搜 台中知名商圈眼鏡行歇業大消毒

確診病例就診的眼鏡行暫停營業。（記者蔡淑媛翻攝）

2020-03-20 21:01:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎疫情全球大流行，國內境外移入確診病例爆增，台中知名商圈一家眼鏡行的員工參加土耳其旅行團回國確診前，曾到公司上班，消息傳出後，住處管委會公告通知住戶，附近攤商擔心生意已經不好會變更差，這家眼鏡行也遭肉搜，官網被網友灌爆，眼鏡行公告即日起暫停營業，全面消毒。

根據疾管署傳染病統計資料系統，台中市至今共有13人確診，據了解，其中2人為土耳其旅行團團員，而該團15人已有13人確診，而一名團員13日回國後，14日還到眼鏡行上班，後來看到新聞報導同團員確採檢確診，15日也到醫院採檢隔離，雖然該病例及同事上班時全程戴口罩，同事採檢也為陰性，日前市府也到店裡消毒，但住處管委會公告有確診病例，已經人心煌惶。

更有網友到眼鏡行粉絲頁留言，「叫你不要出國～不聽，中了吧，中了，還上班開店，要害多少人你才甘願」、「政府小心翼翼防疫，每天戰戰兢兢，他們真的很辛苦，但總是有自私的人！」

眼鏡行承受不住壓力，關門暫停營業，公告將歇業至22日，眼鏡負責人也一度在粉絲頁貼出說明，證實員工有到店內上班，但接觸者並不多，店內也有監視器，衛生局人員也在第一時間通報店內當天有上班的員工立即居家隔離，店內已在肺炎傳染之初，就已實施早晚各消毒二次，並規定全部員工一律要戴口罩；稍早眼鏡行也關閉粉絲頁。

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確診病例就診的眼鏡行暫停營業，業者之前發聲明。（記者蔡淑媛翻攝）

確診病例的住處管委員發公告提醒。（記者蔡淑媛翻攝）

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