中市居家檢疫開罰214萬 台商2度趴趴走共罰60萬

台中市衛生局長曾梓展指台中市加強防疫，超前部署。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-20 20:47:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎疫情全球大流行，現在從國外入境者及回溯3月5日自歐返台者均須居家檢疫14天，目前全台中市居家隔離者逾百人，居家檢疫者達2260人，預計這波至少增加近千人。市府統計，已有33件違規趴趴走，共開罰214萬元，其中一名台商兩度趴趴走，開罰60萬元。

台中市議員邱素貞、謝明源、朱暖英、黃馨慧等人在市議會質詢疫情，衛生局長曾梓展、民政局長吳世瑋回應，全市居家隔離者逾百人，居家檢疫者達2260人，預計這波至少增加近千人，市府也統計疫情期間已有33件違規趴趴走，共開罰214萬元。

目前居家隔離者無人違規，但居家檢疫者違規者有到廟宇拜拜、市場買菜、便當或是到超商領快遞、外出訪友，還有警方查獲手機告警簡訊等被開罰，2月27振興紓困條例實施加重罰從十萬到百萬，其中一名台商2度違規，2月下旬先離家到旅館住宿，之後嫌旅館太貴，又跑到中西區旅館被找到，後來被朋友接到南屯區的汽車旅館住宿，3月初卻再外出被查到，第1次開10萬，第2次將開罰50萬。

邱素貞指出，里長、里幹事冒著風險去訪視檢疫隔離者，疲於奔命，南區國光里長陳雅惠訪視卻被對方罵，還把里長掏腰包送的物資泡麵丟到地上，反譏「要叫我們14天都吃泡麵嗎？」第一線人員真的很辛苦。

面對居家檢疫民眾大增，議員謝明源、陳淑華、施志昌、江肇國等人質詢防疫旅館恐不足，要求市府主動媒合，而非等業者閒置到發慌而擔心自救。市長盧秀燕表示，防疫旅館已有14人申請，也有人陸續入住；觀旅局長林筱淇則說，已有旅館業者主動推出優惠方案，比如供居家檢疫者的家屬入住享有2.1折等。

吳世瑋說，自上一波過年前後的居家檢疫人潮，多是從中國返台達2000多人，這次歐美疫情嚴重，這波從歐美返台的居家檢疫者在近期爆增，負責監控的里幹事更疲於奔命，市府除了加班費，已給予1000元獎金慰勞，未來疫情趨緩也會給予相關獎勵。

台中市議員邱素貞擔心人擠人，反而造成群聚感染。（記者蔡淑媛攝）

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