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國光地下道填平可望如期 天然氣整壓站有地方遷移了

欣中公司強調，天然氣整壓站沒有儲氣功能，且設有監控設備，安全性高。記者張瑞楨翻攝）

欣中公司強調，天然氣整壓站沒有儲氣功能，且設有監控設備，安全性高。記者張瑞楨翻攝）

2020-03-20 18:08:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市國光路地下道路邊，提供周邊居民天然氣的欣中天然氣整壓站，配合國光路地下道填平計畫需要遷移，但礙於法規與安全考量，遲遲無法確定遷移地點，立委黃國書邀集欣中天然氣公司、台鐵局與中市政府協調，今天有了重大進展，台鐵局有條件同意移置，遷移到台鐵位於建國南路與有恆街高架橋下的台鐵土地上，預計年底動工的國光路地下道填平工程，可望如期進行。

當地南區長榮里長說，國光地下道填平，是南區居民的期待，地下道每逢豪大雨就會淹水，也曾有貨車或小卡車忽略高度限制而卡住，目前填平工程進度卡在天然氣整壓站無處可遷，希望有關單位能趕緊處理。

黃國書指出，國光路地下道填平是都市縫合重要的一環，西區連接南區的交通路網將更加便利，天然氣整壓站又是提供南區4萬戶家庭日常生活所需的重要設施，移置地點應更審慎，他多次邀集台鐵局、欣中天然氣公司及台中市政府建設局、都發局等相關局處單位會勘協調，在合於法令與安全規範下，能克服遷移的困難。

欣中天然氣公司說，天然氣整壓站是減壓設備，本身無儲氣功能，且設有全天候監控設施，遇緊急狀況即自動切斷供氣，北部已有許多高架橋下設置天然氣整壓站的案例。

黃國書與各單位討論決定，只要欣中公司通過由第三方公正單位認證的專業審查，確保安全性，台鐵局同意將整壓站遷移至建國南路與有恆街高架橋下台鐵土地上，預計年底要動工的國光路地下道填平工程，可望能如期進行。

立委黃國書（左二）與相關單位協議，台鐵局有條件同意整壓站移置台鐵土地上。（記者張瑞楨翻攝）

立委黃國書（左二）與相關單位協議，台鐵局有條件同意整壓站移置台鐵土地上。（記者張瑞楨翻攝）

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