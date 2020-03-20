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首頁　>　臺中市

7歲兒打球被撞倒 大叔摑高中生巴掌判刑

台中地院認為連男觸犯傷害罪，且依兒童及少年福利與權益保障法，應該加重量刑，但考量高中生傷勢不重，連男坦承且有意和解，但對方拒絕，判處拘役20日，可易科罰金2000元。（資料照）

台中地院認為連男觸犯傷害罪，且依兒童及少年福利與權益保障法，應該加重量刑，但考量高中生傷勢不重，連男坦承且有意和解，但對方拒絕，判處拘役20日，可易科罰金2000元。（資料照）

2020-03-20 12:06:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市51歲連姓男子，帶7歲兒子打籃球，其子與17歲就讀高中的葉姓少年碰撞跌倒，連男認為葉姓高中生沒道歉而態度差，竟動手摑葉姓高中生的左臉頰巴掌，導致輕微挫傷，台中地院審理時，他承認自己情緒沒管控好，台中地院認為他觸犯傷害罪，且依兒童及少年福利與權益保障法，應該加重量刑，但考量高中生傷勢不重，連男坦承且有意和解，但對方拒絕，判處拘役20日，可易科罰金2000元。

判決書指出，國中畢業、打零工維生的連男，去年1月6傍晚帶著7歲兒子，到大里區內新國小籃球場玩，遇到葉姓高中生等4名國中、高中生打籃球，彼此互不認識，也沒有一起打球，但連男的兒子撿球時，與葉姓高中生相撞，連男之子被撞倒。

連男認為，葉姓高中生應該把其子扶起來，卻沒有任何動作，遂質問「年輕人做錯事情，撞了人，都不用去看一下嗎？」，葉姓高中生僅回答「我也很痛」，連男認為態度不佳，當場摑葉姓高中生一個巴掌。

連男承認動手，卻又辯稱他是基於義憤傷害，且不知道對方尚未成年，台中地院法官卻認為，葉姓高中生撞倒其子，並非故意，稱不上是「違反正義的不法行為」，一般社會人的作法，是言語勸誡或報警處理，蒐集事證釐清責任，而非動手打人，此事沒有足以激起一般人憤怒，有起意傷害對方的必要，不符合「義憤」，另外，從葉姓高中生外貌，可判定尚未成年，連男的辯解不足採信。

台中地院認為，依少年福利與權益保障法，應該加重量刑，不過，考量葉姓高中生傷勢不重，連男坦承動手，雖有意和解，卻被對方拒絕，依傷害罪判處拘役20日，可易科罰金2000元，可上訴。

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