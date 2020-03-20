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武漢肺炎》不聽勸堅持遊土耳其 彰化警官夫妻回台居家檢疫

偕妻遊土耳其的彰化警官昨天深夜返台，今天凌晨回到台中的住家，依規定居家檢疫14天。（記者張聰秋攝）

偕妻遊土耳其的彰化警官昨天深夜返台，今天凌晨回到台中的住家，依規定居家檢疫14天。（記者張聰秋攝）

2020-03-20 11:17:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕因為防疫非常時期，中央流行疫情指揮中心要求大家非必要儘量不要出國，彰化縣警察局一名警官，本月10日在不願意損失20萬元團費情況下，堅持偕妻、友參加旅遊團前往土耳其，卻因歐洲疫情嚴竣，班機不飛，一度困在杜拜，經過轉機再轉機，終於在昨天（19日）深夜抵達桃園機場，今天凌晨回到台中住家，沒上班依規定居家檢疫14天。

彰化縣警察局公關科長林呈祥轉述該警官的說法，該名警官承認自己誤判情勢，造成社會觀感不佳和上級長官的困擾，他深感抱歉，更謝謝大家的關心。

林呈祥表示，該名警官3月10日偕妻、友參加旅遊團前往土耳其，原本行程3月20日返程搭程阿聯酋航空返台，不料，因武漢肺炎疫情持續在全球擴散，歐洲成了重災區，阿聯酋航空取消航班，使得原本能由杜拜轉機返台，卻困在杜拜。

林呈祥指出，阿聯酋航空取消杜拜航班，警官故提前1天改搭土耳其航空經泰國曼谷轉機，於昨天晚上10時6分抵達桃園機場，機場接受安檢和檢疫均正常，11時30分搭計程車的防疫專車離開機場，於今天凌晨1時35分安全返台中住家。

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