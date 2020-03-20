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身心障礙男童肚餓要找吃的 竟意外走上國道

大甲分局月眉派出所員警為男童準備飯菜，供男童充飢。（記者歐素美翻攝）

大甲分局月眉派出所員警為男童準備飯菜，供男童充飢。（記者歐素美翻攝）

2020-03-20 11:23:31

〔記者歐素美／台中報導〕 「我要去找東西吃」！1名就讀小學4年級身心障學童，因近午時肚子餓，家長一時不察，竟獨自外出，甚至走上國道一號高速公路后里月眉交流道路肩，險象環生，幸徐姓女子開車經過發現報警，趕緊將男童載到大甲分局月眉派出所，求警方協助尋找家人，解除一場虛驚。

警方詢問男童「為什麼要走到高速公路交流道」？男童表示「肚子餓了，我要出來找東西吃」。員警曾凱鈴獲知立即自掏腰包購買麵包供男童充飢，並提供派出所的飯菜供男童食用。

月眉派出所所長丁鵬揚，見學童穿著學校制服，立即打電話到該校詢問，並取得男童家長電話，趕緊通知男童父母到派出所接人。

男童父母到派出所見到走失的男童，立即相擁而泣。男童父親向警方表示，男童領有身心障礙手冊，他平時忙於工作，男童可能是肚子餓，在家裡又找不到吃的東西，才跑出來；男童母親感謝員警及熱心民眾幫忙，讓孩子可以順利回家。

大甲分局特別感謝熱心的徐女，於危難時伸出援手，並呼籲家長，身心障礙者對周遭事物的了解及環境的適應能力較薄弱，對外來的危險抵禦能力亦較低，對其生活與行動應加倍關注，一般民眾若發現迷途民眾，可以撥打110報案專線，請求警方協助，以防止憾事發生。

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