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台中也有「土耳其棉堡」 原來是緩坡式固床工程！

東勢林管處在台中市烏石坑溪完成緩坡式固床工程，拍照有如「土耳其棉堡」，意外爆紅成為網美拍照打卡景點。（東勢林管處提供）

東勢林管處在台中市烏石坑溪完成緩坡式固床工程，拍照有如「土耳其棉堡」，意外爆紅成為網美拍照打卡景點。（東勢林管處提供）

2020-03-20 10:57:14

〔記者歐素美／台中報導〕東勢林管處在台中市和平區烏石坑溪施作緩坡式固床工，日前完工，利用現地塊石舖排的石階，流水潺潺，宛如「土耳其棉堡」，成為網美拍照的熱門景點，東勢林管處表示，烏石坑溪上游不定時降雨，溪水會瞬間暴漲，呼籲民眾務必注意安全，儘速離開危險水域。

東勢林管處表示，被喻為「土耳其棉堡」的網紅拍照景點，是今年2月才完工的加強工程，因上游既有防砂壩主壩基礎嚴重掏空達9公尺，危及下游自由國小烏石分校、烏石坑林道及下游長榮橋等設施及民眾通行安全，東勢林管處才針對主壩下游採緩坡式固床工，就地取材，利用現地塊石舖排、調整，以達到溪床緩坡化的目標，同時監測、調查枯水期的流量，施設枯水期的流心及消能設施。

因施作的線形參考國外優良的案例，兼顧工程美學，以達治山防災、安全經濟、景觀及生態等多元目標，意外暴紅。

許多民眾到該處水瀑景觀區拍照，只要在特定角度，看起來就像「土耳其棉堡」，致引發網路高度關切，許多民眾慕名而來。

因山區道路狹小，假日車流雍塞，東勢林管處除設立告示牌，提醒民眾注意，日前並邀集和平區自由里里長、鄰長、和平分局、雙崎派出所等共同研商有關安全及環境相關因應措施，決議將增設警告號誌，以增進行車安全，自由里社區巡守隊也會協助，提醒民眾注意安全、生態及環境維護等。

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