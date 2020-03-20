替土地公廟遮風蔽雨 大榕樹側看有如獅子頭

土地公廟旁的大樹側面上好像一個獅子頭。（記者蘇金鳳攝）

2020-03-20 07:24:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中烏日溪尾里在往溪尾國小的溪岸路旁有一尊小小土地公廟，神奇的是土地公四周有多株大樹，而土地公廟就在大榕樹下，從正面看如同一把大雨傘，為土地公遮風蔽雨，從側面看，外型看起來如同是一頭獅子頭，保護土地公廟，非常有趣。

烏日溪尾里溪岸路沿著河堤興建，附近有一處櫻花園，在櫻花盛開時，就會有遊客開車到櫻花園賞花。

溪岸路相當偏僻，有很多工廠，其中一家預拌混泥工廠的斜對面，有一尊小小土地公廟，旁邊有幾株大樹，而土地公廟就在大榕樹下，供奉著土地公及土地婆。

由於這座土地公廟相當特殊，目前是由「鄰居」預拌混泥土廠認養，一旦大榕樹樹幅太大，延伸到道路，影響到駕駛視線，就會進行修剪，而且會清掃土地公廟附近環境，讓此一土地公廟乾乾淨淨。

最奇特的是，土地公廟就在大榕樹下，正面看，大榕樹就像把大傘，為土地公及土地婆遮風擋雨，側面看，群樹與大榕樹就如同一頭獅子頭，非常有趣，因景致特殊，有很多人都會在路旁停下來拍照。

至於土地公廟的由來，多數在地人都不知道，雖然地處偏僻，但卻很靈驗。一位在地的莊姓里民表示，土地公廟在他小時候就存在，一開始有點擋到路，才會被移到大榕樹下。

另外一位在地里民表示，土地公廟相當靈驗，常有人在此表演布袋戲，向土地公還願，因土地公廟同時供奉土地婆，還有人送粉餅給土地婆，應該是要讓土地婆可以抹粉打扮，相當有趣。

小小土地公廟在一棵大榕樹下，如同一把傘為土地公遮風擋雨。（記者蘇金鳳攝）

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