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首頁　>　臺中市

網po疑似確診「我不來上課了」 逢甲人心惶惶

網路流傳圖文指疑似確診．我不來上課，衛生局提醒散播不實最高可開罰3百萬。（記者蔡淑媛攝）

網路流傳圖文指疑似確診．我不來上課，衛生局提醒散播不實最高可開罰3百萬。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-19 22:00:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎疫情全球大流行，國內有北部高中及南部大學確診境外感染病例，造成全校或班級停課，今天有網友PO出防疫人員全副武裝，救護車載上2人的照片，寫上疑似確診病例「逢甲掰掰．我不來上課了」該圖不斷在網路流傳，造成民眾人心惶惶，對此台中衛生局提醒民眾勿轉傳不實疫情資訊避免觸法，如查獲可依法移送地檢署偵辦，最高可開罰300萬元。

中市衛局籲勿轉傳 最高可開罰300萬元

中央流行疫情指揮中心公布，民眾採檢標準為發燒、呼吸道症狀或14天內不限任何國家的旅遊史，且經醫師檢查後有疑慮者均納檢；14天內曾接觸有發燒、呼吸道症狀者，都建議接受採檢。

衛生局長曾梓展指出，民眾符合條件應先通報1922，會依個案評估可自行至篩檢醫院疫採檢，或派救護車送醫隔離採檢，提醒勿通報不實，防疫期間切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情的不實資訊，極可能使他人心生恐懼或影響疫情控制，將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例速查嚴辦。

網友PO出圖文，還指出地點，指2個人上救護車，不知道是不是又有確診了，該訊息在網路流傳，市府提醒，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，如查獲可依法移送地檢署偵辦，並科300萬元以下罰金。

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