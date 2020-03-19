負壓病房原理 勤益科大冷凍空調系說分明

勤益科大冷凍空調與能源系主任吳友烈表示，透過負壓設計，將病房空氣排出，並送至過濾箱過濾後，再把不含病毒的空氣排出。（記者陳建志攝）

2020-03-19 21:15:55

〔記者陳建志／台中報導〕武漢肺炎疫情延燒，疑似或確診患者都需安排在負壓隔離病房接受治療，勤益科大冷凍空調與能源系今天說，負壓病房是透過排氣大於進氣的設計，讓夾雜病毒飛沫的空氣排出，學校從SARS後就協助過包括台中榮總、中國附醫等全國多家醫院進行負壓病房的通風性檢測，確認氣壓、氣流，確保醫護人員的安全，避免發生感染源外洩。

勤益科大冷凍空調與能源系主任吳友烈表示，規劃負壓隔離病房需具備冷凍技師高考證照，學校長期培育相關人才，從SARS後就協助過台中榮總、中國附醫、中山附醫、童綜合、光田，還有疾管署在台南所設置的負壓隔離病房教學醫院進行負壓檢測，確認氣壓、氣流正確流向，避免感染源流出，並可以告訴醫護人員，在病房內時站在哪個位置是相對安全的。

吳友烈今天並實地以排煙測試，說明負壓隔離病房的原理，強調負壓病房都是獨立空調，因氣流是由高壓流向低壓，因此透過排氣設計，讓病房內排氣大於進氣，讓空氣能持續往抽風口排出，並透過風管送至過濾箱，經過濾達99.99的高效率濾網和紫外線殺菌燈消毒後，再將沒有病毒的空氣排出，在疫情如此嚴峻時，希望能持續培育人才，確保醫護人員和社會安全。

勤益科大陳文淵校長表示，學校是全台空調能源檢測最完整的學校，中南部許多冷凍能源業優秀人才都是校友，希望以優良的師資和影響力，共同維護社會安全。

曾與老師一起前往醫院協助檢測的碩一生鄭為元也說，透過負壓病房檢測，可以讓醫護有安全的環境，很高興能為防疫盡一份心力。

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勤益科大冷凍空調與能源系主任吳友烈表示，學校從SARS後就協助全國多家醫院檢測負壓隔離病房，今天並實地以排煙測試氣流。（記者陳建志攝）

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