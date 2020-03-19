為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

負壓病房原理 勤益科大冷凍空調系說分明

勤益科大冷凍空調與能源系主任吳友烈表示，透過負壓設計，將病房空氣排出，並送至過濾箱過濾後，再把不含病毒的空氣排出。（記者陳建志攝）

勤益科大冷凍空調與能源系主任吳友烈表示，透過負壓設計，將病房空氣排出，並送至過濾箱過濾後，再把不含病毒的空氣排出。（記者陳建志攝）

2020-03-19 21:15:55

〔記者陳建志／台中報導〕武漢肺炎疫情延燒，疑似或確診患者都需安排在負壓隔離病房接受治療，勤益科大冷凍空調與能源系今天說，負壓病房是透過排氣大於進氣的設計，讓夾雜病毒飛沫的空氣排出，學校從SARS後就協助過包括台中榮總、中國附醫等全國多家醫院進行負壓病房的通風性檢測，確認氣壓、氣流，確保醫護人員的安全，避免發生感染源外洩。

勤益科大冷凍空調與能源系主任吳友烈表示，規劃負壓隔離病房需具備冷凍技師高考證照，學校長期培育相關人才，從SARS後就協助過台中榮總、中國附醫、中山附醫、童綜合、光田，還有疾管署在台南所設置的負壓隔離病房教學醫院進行負壓檢測，確認氣壓、氣流正確流向，避免感染源流出，並可以告訴醫護人員，在病房內時站在哪個位置是相對安全的。

吳友烈今天並實地以排煙測試，說明負壓隔離病房的原理，強調負壓病房都是獨立空調，因氣流是由高壓流向低壓，因此透過排氣設計，讓病房內排氣大於進氣，讓空氣能持續往抽風口排出，並透過風管送至過濾箱，經過濾達99.99的高效率濾網和紫外線殺菌燈消毒後，再將沒有病毒的空氣排出，在疫情如此嚴峻時，希望能持續培育人才，確保醫護人員和社會安全。

勤益科大陳文淵校長表示，學校是全台空調能源檢測最完整的學校，中南部許多冷凍能源業優秀人才都是校友，希望以優良的師資和影響力，共同維護社會安全。

曾與老師一起前往醫院協助檢測的碩一生鄭為元也說，透過負壓病房檢測，可以讓醫護有安全的環境，很高興能為防疫盡一份心力。

武漢肺炎

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡


「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

勤益科大冷凍空調與能源系主任吳友烈表示，學校從SARS後就協助全國多家醫院檢測負壓隔離病房，今天並實地以排煙測試氣流。（記者陳建志攝）

勤益科大冷凍空調與能源系主任吳友烈表示，學校從SARS後就協助全國多家醫院檢測負壓隔離病房，今天並實地以排煙測試氣流。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》指揮中心4階段超前部署 確保負壓病房充足
2020-03-07 16:56

武漢肺炎》指揮中心4階段超前部署 確保負壓病房充足
武漢肺炎》檢疫過程開箱！網讚：台灣措施做得超級好
2020-03-06 22:45

武漢肺炎》檢疫過程開箱！網讚：台灣措施做得超級好
市心稀有透天宅 雲想擁抱南崁商圈

市心稀有透天宅 雲想擁抱南崁商圈
武漢肺炎》高醫負壓病房啟動非接觸監控 預防院內感染
2020-03-01 18:25

武漢肺炎》高醫負壓病房啟動非接觸監控 預防院內感染
武漢肺炎》備戰社區感染 高雄4階段清空負壓隔離病房
2020-02-25 21:21

武漢肺炎》備戰社區感染 高雄4階段清空負壓隔離病房
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
抗體檢驗 白牌車司機被浙江台商感染
2020-02-21 05:30

抗體檢驗 白牌車司機被浙江台商感染
第24例還沒找到感染源 111接觸醫護無恙
2020-02-21 05:30

第24例還沒找到感染源 111接觸醫護無恙
臺中市今日熱門
2020-03-17 21:51

獨家》疫情燒進校園 台中竟揪百名校長與市長共舞 挨批防疫如兒戲

2020-03-15 09:19

吐口水校長憂清譽毀了：單純想約摩鐵喝咖啡

2020-03-15 07:20

師鐸獎校長疑「約炮」被拒 4度吐口水「滋擾」熟女挨罰

2020-03-13 18:59

中火爭議 政院正式宣告台中市自治條例部分條文無效

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播