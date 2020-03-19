為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

歧視醫護讓我生氣！ 小學生寫作文給醫護打氣

忠明國小學童寫作文感謝防疫醫護。（記者蔡淑媛攝）

忠明國小學童寫作文感謝防疫醫護。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-19 21:03:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「歧視醫護人員讓我生氣又傷心！」台中市忠明國小400多名中高年級學生近日面對武漢肺炎疫情，以「面對醫護人員我有話要說」為題，看到醫護因防疫而被拒送便當、拒絕租屋等的不平待遇的新聞報導，寫出對醫護的心聲與支持，並寄到台中榮總打氣，醫護備受感動，今天特別到學校感謝，也宣導正確防疫，培養防疫小尖兵，大人小孩全民防疫。

小六林姓女學生是法中混血兒，父親目前還在法國工作，她說很擔心父親的安全，經常視訊關心爸爸，她寫作文感謝醫護人員，那麼辛苦還要治療病患，但是有一些業者卻歧視他們，這讓她覺得生氣又傷心；龔姓學生也說，大家應該要支持第一線的醫護人員，防疫是靠你我共同努力，唯有如此才能減輕他們的壓力，一起面臨更艱難的挑戰。

也有小學生寫作文感謝醫護「謝謝你們、有你們真好！」、「雖然他們知道風險很高，但他們沒有逃，反而盡全力幫助這些病人，如果我是賣便當的人，我會幫這些辛苦的醫療人員加免費加菜，讓他們吃飽，有體力去對抗病毒，遇到會說，謝謝你們！」

台中榮總的醫護人收到小學生們的感謝作文，很感動，感染科主任劉伯瑜昨天特別帶領護理師與醫院人員到忠明國小感謝他們的鼓勵，親自宣導防疫知識，正確洗手與戴口罩；校長張耀中說，疫情的起伏考驗著人性與資訊判斷能力，我們看到第一線醫療人員辛苦的付出，希望培養孩子同理心與溫暖的胸懷。

劉伯瑜也提醒，面對疫情全球大流行，不用恐慌，反而是更要落實戴口罩、勤洗手、不要去人多的地方、有呼道症狀要就醫，增加社群的群體防禦效果，可降底至少一半的感染風險，他強調，台灣防疫做得很好，許多防疫常識知易行難，只要更落實，由於全球病例快速增加，台灣最近較多不會意外，只要數字成長緩慢，即使有限度的社區感染也能控制得好。

武漢肺炎

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡


「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

忠明國小學童寫作文感謝防疫醫護，台中榮總醫護親自到校宣導防疫知識，培養防疫小尖兵。（記者蔡淑媛攝）

忠明國小學童寫作文感謝防疫醫護，台中榮總醫護親自到校宣導防疫知識，培養防疫小尖兵。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》老先覺？川普改口：我早知道疫情會大流行
2020-03-19 20:59

武漢肺炎》老先覺？川普改口：我早知道疫情會大流行
有你們真好！民眾、連鎖店 請醫護檢藥人員喝飲料
2020-03-19 19:17

有你們真好！民眾、連鎖店 請醫護檢藥人員喝飲料
安平正夯！第五大道2房2衛498萬起

安平正夯！第五大道2房2衛498萬起
武漢肺炎》過去14天曾出國 台中榮總禁陪、探病
2020-03-12 20:25

武漢肺炎》過去14天曾出國 台中榮總禁陪、探病
武漢肺炎》中榮防疫餐廳變一蘭 加裝隔板用餐呷免驚
2020-03-07 13:27

武漢肺炎》中榮防疫餐廳變一蘭 加裝隔板用餐呷免驚
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
武漢肺炎》拒送餐到醫院？ 大里仁愛醫院業者送餐還加菜
2020-03-01 18:42

武漢肺炎》拒送餐到醫院？ 大里仁愛醫院業者送餐還加菜
武漢肺炎》拒送便當到醫院 正忠排骨飯道歉並捐100萬防疫
2020-03-01 12:01

武漢肺炎》拒送便當到醫院 正忠排骨飯道歉並捐100萬防疫
臺中市今日熱門
2020-03-17 21:51

獨家》疫情燒進校園 台中竟揪百名校長與市長共舞 挨批防疫如兒戲

2020-03-15 09:19

吐口水校長憂清譽毀了：單純想約摩鐵喝咖啡

2020-03-15 07:20

師鐸獎校長疑「約炮」被拒 4度吐口水「滋擾」熟女挨罰

2020-03-13 18:59

中火爭議 政院正式宣告台中市自治條例部分條文無效

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播