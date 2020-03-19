歧視醫護讓我生氣！ 小學生寫作文給醫護打氣

忠明國小學童寫作文感謝防疫醫護。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-19 21:03:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「歧視醫護人員讓我生氣又傷心！」台中市忠明國小400多名中高年級學生近日面對武漢肺炎疫情，以「面對醫護人員我有話要說」為題，看到醫護因防疫而被拒送便當、拒絕租屋等的不平待遇的新聞報導，寫出對醫護的心聲與支持，並寄到台中榮總打氣，醫護備受感動，今天特別到學校感謝，也宣導正確防疫，培養防疫小尖兵，大人小孩全民防疫。

小六林姓女學生是法中混血兒，父親目前還在法國工作，她說很擔心父親的安全，經常視訊關心爸爸，她寫作文感謝醫護人員，那麼辛苦還要治療病患，但是有一些業者卻歧視他們，這讓她覺得生氣又傷心；龔姓學生也說，大家應該要支持第一線的醫護人員，防疫是靠你我共同努力，唯有如此才能減輕他們的壓力，一起面臨更艱難的挑戰。

也有小學生寫作文感謝醫護「謝謝你們、有你們真好！」、「雖然他們知道風險很高，但他們沒有逃，反而盡全力幫助這些病人，如果我是賣便當的人，我會幫這些辛苦的醫療人員加免費加菜，讓他們吃飽，有體力去對抗病毒，遇到會說，謝謝你們！」

台中榮總的醫護人收到小學生們的感謝作文，很感動，感染科主任劉伯瑜昨天特別帶領護理師與醫院人員到忠明國小感謝他們的鼓勵，親自宣導防疫知識，正確洗手與戴口罩；校長張耀中說，疫情的起伏考驗著人性與資訊判斷能力，我們看到第一線醫療人員辛苦的付出，希望培養孩子同理心與溫暖的胸懷。

劉伯瑜也提醒，面對疫情全球大流行，不用恐慌，反而是更要落實戴口罩、勤洗手、不要去人多的地方、有呼道症狀要就醫，增加社群的群體防禦效果，可降底至少一半的感染風險，他強調，台灣防疫做得很好，許多防疫常識知易行難，只要更落實，由於全球病例快速增加，台灣最近較多不會意外，只要數字成長緩慢，即使有限度的社區感染也能控制得好。

武漢肺炎

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忠明國小學童寫作文感謝防疫醫護，台中榮總醫護親自到校宣導防疫知識，培養防疫小尖兵。（記者蔡淑媛攝）

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