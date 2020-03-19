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台中離譜安親班 竟讓2學童硬塞後車廂

民眾拍到一家補習班到太平宜欣國小接學生，學生竟坐在無防護措施的後車廂，民眾都覺得太離譜。（記者陳建志翻攝臉書「我是太平人」）

民眾拍到一家補習班到太平宜欣國小接學生，學生竟坐在無防護措施的後車廂，民眾都覺得太離譜。（記者陳建志翻攝臉書「我是太平人」）

2020-03-19 20:27:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區一家補習班18日下午開著自小客車前往宜欣國小接學生，其中2名男生只能擠上原本放貨物的後車廂，過程被民眾拍到上傳臉書社團，網友看了都說太離譜，罔顧學童安全，要求相關單位開罰！台中市教育局表示，將會同監理單位與警方進行稽查，並確認違法狀況依法處理。

有民眾在臉書社團「我是太平人」 發文，畫面中可看到一名太平某補習班的老師到宜欣國小接學生，卻有2名學生坐上一輛自小客車原本是放置貨物的後車廂，因沒有安全帶等防護措施，民眾看到都覺得太危險。

民眾看到紛紛留言「太扯」、「太誇張了」、「超載會導致煞車系統失靈，萬一遇到意外誰都賠不起」；一名自稱是班主任的網友留言解釋，當時補習班同時開了一輛7人座和這輛小客車兩輛車載學生，因小朋友主動要求坐後面，開車的老師勸阻不聽，才會直接開回補習班，但坦承這是錯誤的行為，未來會改進不會再犯。

宜欣國小校長李深山表示，昨晚得知後今天就召集學校主任開會，今天中午並當面告知所有安親班，要求一定要遵守相關的安全乘載規定，不能有類似的行為；該家補習班的主任今天也到學校道歉，坦承該狀況不適當，已對該名員工進行懲處，並以書面聲明表示以後絕不會再犯。

市府教育局終身教育科表示，將和學校確認當時的狀況後，研究是否違反「兒童及少年福利與權益保障法」中，使用車輛和載運人數的相關規定，並會與監理單位和警方確認是否違反相關交通法規？近日也會聯合相關單位到學校進行稽查。

記者今天向該家補習班查證，接電話員工表示班主任不在，將由公司對外說明，但至發稿時都未向本報回覆說明。

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