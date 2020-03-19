武漢肺炎》衝太快？兒童實名口罩放寬到16歲 藥師抱怨連連

中央昨天深夜宣佈購買兒童口罩年齡放寬16歲以下，卻未通知藥師，造成今天不少藥師作業出錯，藥師罵翻。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-19 17:06:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕口罩實名制購買限制再放寬，中央流行疫情指揮中心昨天（18日）深夜宣布，今天起購買兒童口罩年齡從13歲以下放寬至16歲以下，可自由選擇購買成人口罩或者兒童口罩，卻未向藥師發佈任何通知，許多藥師應變不及，一刷健保卡，16歲以下變成兒童口罩發售，甚至引發糾紛，藥師罵翻，批評放寬措施太倉促、草率，連藥師全聯會也不知情，質疑「有這麼急嗎？」還有藥師直呼好累、不被尊重「可以發動拒發口罩一日嗎！」

台中市健保特約藥局創會理事長、日盛藥局藥師陳金火表示，放寬措施昨晚10點多、11點才通知，今早電腦口罩系統立即更新，但很多藥師根本不知道，發放作業未注意更改，「沒有一點點的緩衝時間來宣導或討論」，事前也沒宣導，也未與藥師全聯會溝通，就突然放寬16歲以下也能拿兒童口罩，一插健保卡，電腦是設定為兒童口罩，如果要換大人口罩，則要另外勾選，非常容易出錯。

有立委17日在立法院施政總質詢中指目前政府規定兒童口罩的購買標準是13歲以下，近日接獲民眾陳情，體型較小的孩子配戴成人口罩太寬鬆，提議考量學童發育狀況不一，且目前兒童口罩有剩餘，建議讓13歲到16歲的青少年可自由選購兒童或成人口罩，行政院長蘇貞昌當場允諾放寬進行。

「台灣現在有幾個16歲的青少年還戴兒童口罩？」、「倉促措施基層健保藥局非常困擾！」陳金火更直指，大多16歲男孩已經大人身材，兒童口罩根本無法戴，認為新措施根本沒必要，不少家長幫忙家中14到16歲孩子買口罩，發現藥師給兒童口罩，質疑「怎麼拿兒童的給我的」，讓藥師道歉連連，陳對火建議，如有極少部分例外，可向左鄰右如換一下，真得不須勞師動眾。

台中市藥師公會理事長蕭彰銘也說，昨夜政府對放寬措施，完全沒有發佈任何訊息或通知，只是有少數藥師看到網路新聞才得知，連全聯會都不知道，而且現在小孩發育好，很多都戴成人口罩，加上兒童口罩有些是耳掛式（非鬆緊帶）一扯就掉，反而不實用，建議中央有新措施至少要在前1、2天公佈討論。

也有藥師質疑「兒童口罩剩很多，是因為立體兒童口罩太小，賣不出去原因是太小，而不是把13歲放寬到16就賣得出去，而且13到16歲基本上是戴大人的，這是基層和決策者斷層」、「沒有問基層藥局的狀況擅自改，措手不及，製造更多麻煩與壓力」、「我們是藥師，不是量身訂制口罩的專賣店」、「傻眼、分裝耗時，怎可亂改！」、「政府不要圖方便，今天口罩按錯好幾個，差點與民眾起衝突」、「非常時期，應掌握大原則，民眾不適的自己的和左鄰右舍換」、「請健保局每當政策有改，在口罩登入網頁跳出提示視窗！」

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中央昨天深夜宣佈購買兒童口罩年齡放寬16歲以下。（記者蔡淑媛攝）

台中市藥師公會理事長蕭章銘（左）也說，昨夜政府對放寬措施，完全沒有發佈任何訊息或通知，建議新措施1、2天前應通知討論。（記者蔡淑媛攝）

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