北京紫禁城無法去 台中梨山賓館感受宮廷風

參山國家風景區將國內外景點「超級比一比」，網友大讚超有梗。（擷取自臉書）

2020-03-19 17:21:23

〔記者歐素美／台中報導〕武漢肺炎疫情全球大流行，各國紛紛祭出封鎖邊境政策，民眾無法出國，參山國家風景區管理處趁機推廣國內旅遊，今天在粉絲網PO出國內外旅遊景點「超級比一比」，KUSO作法十分有趣，讓網友看了不禁莞爾，大嘆「台灣的風景也很美不輸國外」。

「參山國家風景區」粉絲網頁，今天PO文「抗疫享生活，賞景免出國，防疫來參山，享受大口呼吸的自由」！強調參山國家風景區「 豐富的自然景觀一次滿足，暢享三處山脈風情，遊玩安心不受限」。

有趣的是，利用國內外旅遊景點照片對比，讓民眾了解國內美景不輸國外，無法出國就來趟國內旅遊吧！KUSO的表現方式，令人莞爾。

例如「北京紫禁城無法去，台中梨山賓館宮廷趣」、「神奈川箱根溫泉無法去，台中谷關溫泉泡湯趣」、「日本高千穗峽無法去，梨山蒐鹿步道登山趣」、「美國大峽谷無法去，八卦山一線天健行趣」、「日本星之鞦韆無法去，南庄康濟吊橋老街趣」、「日本足利紫藤公園無法去，梨山環山部落紫藤花賞花趣」等。 網友表示，「台灣的風景也很美不輸國外」，還有人笑稱「好有創意，台灣好美，真的要去多走走，對身體又好，支持國內旅遊喔」、 「小編很棒喔，超有梗的」。

是否發現日本高千穗峽風景與梨山蒐鹿步道景觀有異曲同工之妙。（擷取自臉書）

八卦山一線天美景也不輸美國大峽谷。（擷取自臉書）

日本星之鞦韆與南庄康濟吊橋有點像。（擷取自臉書）

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