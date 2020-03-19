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武漢肺炎》兒子自美返台住院檢驗 中市都發局長臉書po文「家人的愛無敵」

中市都發局長黃文彬之子從美返台身體不適，就診被收容檢驗，他透過臉書還原父子相見歡過程。（圖擷取自黃文彬臉書）

中市都發局長黃文彬之子從美返台身體不適，就診被收容檢驗，他透過臉書還原父子相見歡過程。（圖擷取自黃文彬臉書）

2020-03-19 17:27:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府都發局長黃文彬之子從美返台身體不適，黃文彬今PO臉書說明，17日當晚有刻意和戴著N95口罩的兒子保持距離，隔天其子就診直接被收容檢驗，他也決定自主隔離，保護同仁和這座城市。他也深情喊話，也許病毒讓人害怕；但家人間的愛，無敵。

黃文彬說，我是一個局長，也是一個爸爸。相信全天下父母的心情都是一樣的，想的都是愛著孩子、怎樣保護孩子。此刻，雖然見不到他，但我好想抱抱他，跟他說：未來無論怎樣，爸爸都會一直陪在你身邊。

他說明當日過程，17號晚上10點多才見到其子，其子戴著N95口罩從房間裡出來，喊了一聲「爸爸」。他很清楚防疫的規定，忍著沒有刻意走向前去，保持著距離回了一聲「你回來囉」，那一秒，心情很複雜。

黃文彬說，好想給兒子一個擁抱，但他們家跟老人長輩同住，其子的懂事與防疫意識高到讓人心疼，自美返台回到家後，就一直待在房間裡，除了上廁所都沒踏出房門。要不是疫情，他一定會像往常見面般抱著兒子說：「我愛你，好久不見餒，歡迎回家」。

黃文彬表示，隔天早上其子喉嚨不舒服主動去醫院檢查，醫生建議其子剛自美返台，直接收容檢驗比較妥當；因此，他也同步暫停手邊的工作，立即返家，雖然其子尚未確診，即便自己不一定有感染風險，但還是選擇主動好好待在家中，保護自己的同仁，保護這座城市，外界請勿擔心。

最後，黃文彬說，也許疫情還會持續一段時間，也許病毒讓人害怕；但家人間的愛，無敵。他還告訴他兒子，「爸爸愛你，會永遠陪著你。」

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