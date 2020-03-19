行政院宣告台中生煤條例無效 中市副市長籲：勿違背國際趨勢

中央宣告生煤條例部分無效，台中市副市長令狐榮達（左1）赴行政院會發聲。 （圖台中市政府提供）

2020-03-19 17:02:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院宣告台中管制生煤條例部分無效，台中市副市長令狐榮達今（19）在行政院會表示，市府過去藉該條例整治中火空污，還約束近20家燃煤大廠，讓中部空品逐步改善，懇請中央勿違背世界減煤減碳潮流。閣揆蘇貞昌則說，中央對地方防制空污同等用心，盧秀燕市長的減煤成果有目共睹。

中市府轉述令狐榮達在院會中的發言指出，他過去服務於外交體系，深知減碳減排是國際潮流，2015年聯合國70周年之際，發佈《2030 年永續發展方針》，其中一條重要方針即「環境保護」，並強調現在需要改變空污，否則明天恐為時已晚。

令狐強調，管制生煤自治條例自2016年公布後，市府環保局依此規範管制相關污染源，不只中火，還約束近20家燃煤大廠，如今行政院宣告自治條例部分無效，市府將無法順應世界潮流，積極管制燃煤空污。

他表示，英、德等國都已訂出無煤時程表，南韓更在這2年內預計關閉15座燃煤電廠，中華民國是已開發國家，更不能置外於國際潮流，懇請中央正視這條法律的重要性，切勿違背國際趨勢。

行政院長蘇貞昌在會中表示，中央對地方防制空污同等用心，盧市長的減煤成果有目共睹。就「法」來說，公務員需依法行政做出裁處；「理」上，大家都朝著改善環境的路上前進，地方與中央合作才能路途順暢；在「情」上，台中做的努力，我們全力支持，大家共同努力讓空氣、環境更好。

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