玩樂造成防疫破口 醫曝台灣面臨「毀滅倒數28天」

小兒科醫師謝宗學指，近來新增確診病例幾乎是境外感染，台灣關鍵28天是否變成毀滅倒數，關乎全民是否能配合防疫，他呼籲7件事提醒。（翻攝自臉書）

2020-03-19 15:47:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎疫情全球大流行，國內近日新增病例絕大部分是境外移入，甚至突破單日2位數，中央流行疫情指揮中心規定今天日起所有入境者一律居家檢疫14天，小兒科醫師謝宗學在在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，台灣防疫將面臨「毀滅倒數28天」的重要關鍵期，事關台灣防疫成敗，他指很多人出國的理由是去「玩」，因為想要玩樂造成防疫破口，國家社會必須付出巨大的成本，許多國民健康面臨恐怖的威脅。

中央規定即日起非本國籍者限制入境，所有入境者居家檢疫14天，更回溯3月5日至14日自歐洲入境者需居家檢疫，謝宗學指出，現所有入境者需要居家檢疫14天，未來比較不需要擔心出現漏網之魚，但麻煩的是「過去」，3月4日到15日從國外回來的台灣人有1萬多人，這些人和其接觸者是重點監測對象，往後28天將是台灣防疫成敗重要的關鍵時期。

謝宗學指出，前14天是觀察返台者是否染病，後14天是觀察其接觸者是否染病，因為牽涉的人數量過於龐大，非常容易爆發大規模社區感染，考驗台灣所有防疫人員和醫事人員的承受能力。

謝宗學發文說，很遺憾，台灣武漢肺炎確診病例總病例數正式到達3位數，新增病例其中絕大部分是境外移入，扣除就學和因公出差，很多人出國的理由是去「玩」，因為想要玩樂造成防疫破口，國家社會必須付出巨大的成本，許多國民健康面臨恐怖的威脅。

他也解答，台灣防疫為什麼會面臨毀滅倒數28天？新增案例其中多數是因為出國旅遊才染病，因為這些人的「貪玩」或「貪小便宜」，沒有出去玩的國民同樣面臨巨大的風險，也對醫療量能造成嚴重的負擔，不到400床的負壓病房容額，還禁得起幾波暴增染病者的攻勢？

謝宗學指關鍵28天是否變成毀滅倒數，關乎全民是否能配合防疫，他呼籲7件事提醒：

1.3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾（皆含轉機）配合居家檢疫，請儘速向居住所在地之鄉/鎮/市/區公所通報（電話可至各縣市政府網站查詢），或撥打各縣市1999專線通報，由公所民政人員進行居家檢疫健康關懷。

2.出國返台者的親朋好友，14天內絕對不要接近這些可能染病者。

3.請需要居家隔離的人乖乖待在家中不要出門趴趴走。

4.若發現應居家隔離者在外趴趴走，請勇於舉報。

5.每個人做好個人衛生，戴口罩、勤洗手，不到人潮擁擠的地方。

6.身體不舒服，戴上口罩，儘量不上班、不上課。

7.所有大型集會活動都應該停止舉辦。

最後謝宗約再拜託大家一起盡最大的力量防疫，現在真的很危險、很關鍵，是台灣危急存亡的時刻，距離疫情全境擴散真的只有一線之隔而已！

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