超強 烏日國中法式滾球比賽獲得全國比賽雙金

黃元愷、謝宗翰、陳邱嵩（右而左）獲法式滾球男子三人組冠軍（記者蘇金鳳攝）

2020-03-19 14:15:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日國中學生數雖然不多，但學校相當重視運動，4年前才成立的法式滾球社團，在參加今年3月舉辦的全國中等學校法式滾球錦標賽，獲得男子3人組及男女混和雙打的冠軍，還獲得個人射擊賽、女子2人組全國第5名，共獲得4面獎牌，已被各球隊視為強隊。

烏日國中的法式滾球社團成立不過，但去年就獲得女子2人組全國的冠軍，一炮而紅，今年再度參賽，7個分組，就有4組獲得獎牌，其中還有兩面金牌，非常不簡單。

烏日國中的法式滾球場，當初是因為隔壁的烏日國小滾球社的學生要畢業，因烏日國小的法式滾球社得獎得獎連連，教練周建鉎不忍心好選手因國中無滾球社而放棄了繼續練習的機會，因此向烏日國中建議成立法式滾球社團的建議，而烏日國中果然設立，選手得以上國中後繼續練習。

烏日國中今年獲得雙料冠車，分別是國二學生黃元愷、陳邱嵩與國三學生謝宗翰組成的男子三人組冠軍及國三學生謝宗翰、楊珮妘男女混和雙打的冠軍。

謝宗翰更是一人同時參加兩組，兩組都得冠軍，他是在國一才開始參加法式滾球社團，非常喜歡這個運動，看到自己隊得分就非常開心，而且想考學校有設滾球社團的高中。

被稱為「烏中女強人」的楊珮妘超愛運動，喜歡各類運動，她跟妹妹去年就得到女子二人組的冠軍，今年則是獲得男女混打的金牌，她表示，這個運動要思考，如同下棋，別的球類是靠體力及技巧，是非常不一樣的運動，她很喜歡。

黃元愷、陳邱嵩都表示，非常熱愛此項需要思考的球類，可以訓練自已如何佈局，是一個屬於鬥智的球類。

教練賴盈吉表示，法式滾球訓練學生的專注，以雙人組而言，要一人防守、一人攻擊，只要打到分數學生會很開心，也讓學生產生自信。

校長王怜櫻表示，常常看到孩子們頂著大太陽在練，未來將在球場加裝電燈，讓學生們也可以在晚上練球，不必在大太陽底下練球。

謝宗翰、楊珮妘獲男女混和雙打的冠軍（記者蘇金鳳攝）

烏日國中法式滾球比賽，獲得全國中等學校的男子3人組及男女混和雙打的冠軍，奪下兩面金牌（記者蘇金鳳攝）

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