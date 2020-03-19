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中市推藝文紓困3+2 助團隊度過疫情難關

台中市傑出演藝團隊台灣青年舞團。（記者黃鐘山翻攝）

台中市傑出演藝團隊台灣青年舞團。（記者黃鐘山翻攝）

2020-03-19 13:31:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕中國武漢肺炎疫情嚴重，台中市政府提出「藝文紓困」方案，文化局今表示，包括場地費用全額退還、放寬補助期限、補助款提早撥款，並透過線上劇場、表演藝術徵件等計畫協助團隊提升，期盼能協助在地藝文團隊度過難關。

文化局表示，市府所轄的演藝場館辦理的座談、展覽及演出活動，凡受疫情影響取消者，場地費用可全額退還；獲得上半年表演藝術活動補助者，可延期到年底前辦理；演出活動可辦理延期或計畫變更，並加速撥款流程。

另外，「線上劇場」將徵件演藝團隊精彩剪輯影片，於臉書及youtube露出；「表演藝術徵件計畫」鼓勵多元創作，不限於演出計畫，包含樂譜、劇本、舞碼、技藝傳承、教案研發、講座課程等類型，每團最高額度30萬元，並提高第1期款撥款比例至80%，以降低團隊計畫前期的支出負擔。

文化局表示，「藝文紓困」方案預計於4月初公告並接受申請，期盼能協助在地藝文團隊度過難關，也讓民眾在家依舊能欣賞精彩演藝成果，鼓勵團隊提升多元發展能力，並呈現更豐富的表演內容。

文化局指出，「紙風車返笑日」平台計畫鼓勵則本市創作人和團隊參與創作1分鐘短片，入選即可獲得3000元生存獎金，文化部也有「減輕營運困難補助」、「因應提升計畫補助」，文化局將全力協助藝文團體度過艱困時期。

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台中市傑出演藝團隊妙璇舞蹈團。（記者黃鐘山翻攝）

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台中市傑出演藝團隊瓊瑢舞蹈團。（記者黃鐘山翻攝）

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