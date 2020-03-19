「紓困九箭」獨缺藝文產業 中市議員籲市府射第十箭

台中市議員王立任呼籲市府紓困莫忘藝文產業。（記者張菁雅攝）

2020-03-19 14:45:54

〔記者張菁雅／台中報導〕武漢肺炎疫情持續升溫，展演活動紛紛取消，市議員王立任今日在市議會臨時會提出臨時動議表示，許多表演團體已經撐不下去，台中市政府日前提出「紓困九箭」方案，卻獨缺藝文產業，台中市身為文化城，更應該協助藝文團體度過這次難關。

王立任表示，「紓困九箭」計畫沒有特別為純表演性質的藝文團體，如樂團、劇團、雜技團等規劃紓困措施，但這些團體在這次疫情中所受衝擊包括 展演活動遭取消或退票、人員薪酬、場地及設備租金等營運困難，絕對是首波受到影響的團體。

王立任指出，此次疫情事態嚴重，各種產業皆受到衝擊，許多表演團體已快撐不下去，身為文化城的台中市，應該更重視如何協助藝文團體度過這次難關，他要求市府針對藝文團體的紓困計畫提出專案報告。

文化局則表示，已推出「藝文紓困3+2」方案，包括場地費用全額退還、延期表演藝術活動、提早發放補助款；另透過線上劇場、表演藝術徵件等計畫協助藝文團隊表演及創作，預計4月初公告並接受申請。

文化局指出，除「藝文紓困」方案外，也加碼支持紙風車劇團「紙風車返笑日」平台計畫，所有藝文團隊或創作人皆可創作短片參加此平台計畫，入選即可獲得3000元獎金。

文化局也說，文化部針對受疫情影響致營運困難的事業，提供「減輕營運困難補助」及「因應提升計畫補助」，凡是今年1月15日後受疫情影響發生營運困難的藝文事業及相關人員都可提出申請，文化局也將全力爭取各項紓困及振興措施，協助團隊度過艱困時期。

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